Стрельба в Шептицком 2 октября — что известно

Во Львовской области произошла стрельба, — СМИ
2 октября 2024 18:03
Оружие в руках мужчины. Фото иллюстративное: Pexels
В Шептицком Львовской области в среду, 2 октября, произошла стрельба. В настоящее время на месте происшествия находятся все соответствующие органы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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По предварительной информации, неизвестный открыл огонь по автомобилю. В настоящее время на месте стрельбы работает следственно-оперативная группа.
В сети также публикуют фото из Шептицкого.
Напомним, подозреваемому в убийстве пенсионера на автозаправочной станции в Святошинском районе Киева избрали меру пресечения. Речь идет о содержании под стражей.
Ранее в Хмельницкой области мужчина расстрелял два служебных автомобиля полицейских. Злоумышленник был пьян.
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