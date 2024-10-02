Стрельба в Шептицком 2 октября — что известно

Оружие в руках мужчины. Фото иллюстративное: Pexels

В Шептицком Львовской области в среду, 2 октября, произошла стрельба. В настоящее время на месте происшествия находятся все соответствующие органы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Стрельба в Шептицком

По предварительной информации, неизвестный открыл огонь по автомобилю. В настоящее время на месте стрельбы работает следственно-оперативная группа.

В сети также публикуют фото из Шептицкого.

Правоохранители на месте стрельбы в Шептицком. Фото: t.me/lvivych_news

Напомним, подозреваемому в убийстве пенсионера на автозаправочной станции в Святошинском районе Киева избрали меру пресечения. Речь идет о содержании под стражей.

Ранее в Хмельницкой области мужчина расстрелял два служебных автомобиля полицейских. Злоумышленник был пьян.