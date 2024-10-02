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У Львівській області сталася стрілянина, — ЗМІ

2 жовтня 2024 18:03
Аркадій Пастула - Редактор
Стрілянина у Шептицькому 2 жовтня — що відомо
Зброя в руках чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels
Аркадій Пастула - Редактор

У Шептицькому Львівської області у середу, 2 жовтня, сталася стрілянина. Наразі на місці події перебувають всі відповідні органи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За попередньою інформацією, невідомий відкрив вогонь по автомобілю. Наразі на місці стрілянини працює слідчо-оперативна група.

У мережі також публікують фото з Шептицького.

Стрілянина у Шептицькому
Правоохоронці на місці стрілянини у Шептицькому. Фото: t.me/lvivych_news

Нагадаємо, підозрюваному у вбивстві пенсіонера на автозаправній станції у Святошинському районі Києва обрали запобіжний захід. Йдеться про тримання під вартою.

Раніше у в Хмельницькій області чоловік розстріляв два службових автомобілі поліцейських. Зловмисник був п'яним.

зброя стрілянина поліція Львівська область автомобіль

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