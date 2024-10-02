Стрілянина у Шептицькому 2 жовтня — що відомо

У Львівській області сталася стрілянина, — ЗМІ
2 жовтня 2024 18:03
Зброя в руках чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels
У Шептицькому Львівської області у середу, 2 жовтня, сталася стрілянина. Наразі на місці події перебувають всі відповідні органи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Стрілянина у Шептицькому
За попередньою інформацією, невідомий відкрив вогонь по автомобілю. Наразі на місці стрілянини працює слідчо-оперативна група.
У мережі також публікують фото з Шептицького.
Нагадаємо, підозрюваному у вбивстві пенсіонера на автозаправній станції у Святошинському районі Києва обрали запобіжний захід. Йдеться про тримання під вартою.
Раніше у в Хмельницькій області чоловік розстріляв два службових автомобілі поліцейських. Зловмисник був п'яним.
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