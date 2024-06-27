Во Львовской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции

Пациенты в больнице. Фото иллюстративное: "Громадське"

Во Львовской области произошла вспышка острой кишечной инфекции. Ее зафиксировали в одном из учреждений отдыха.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины в Telegram.

Читайте также:

Вспышка острой кишечной инфекции во Львовской области

По состоянию на вечер 26 июня заболели 23 человека. Они все были госпитализированы. Состояние больных средней тяжести.

Профилактика острых кишечных инфекций. Фото: t.me/lviv_cdc

Среди симптомов:

Общая слабость;

повышение температуры тела;

боль в животе;

тошнота;

рвота.

В настоящее время начато эпидрасследование причин и условий возникновения вспышки.

Пост Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Фото: скриншот

Напомним, в Европе туристический сезон, который находится в самом разгаре, оказался перед угрозой закрытия. Это связано с тем, что курортные города континента атакуют опасные москиты, переносящие лихорадку Денге.

Также летом активизируются острые кишечные инфекции. Эти заболевания передаются через употребление зараженной пищи или воды при купании в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта.