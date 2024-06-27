Во Львовской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции

Во Львовской области произошла вспышка острой кишечной инфекции — 23 человека госпитализированы
Во Львовской области произошла вспышка острой кишечной инфекции. Ее зафиксировали в одном из учреждений отдыха.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины в Telegram.
Вспышка острой кишечной инфекции во Львовской области
По состоянию на вечер 26 июня заболели 23 человека. Они все были госпитализированы. Состояние больных средней тяжести.
Среди симптомов:
- Общая слабость;
- повышение температуры тела;
- боль в животе;
- тошнота;
- рвота.
В настоящее время начато эпидрасследование причин и условий возникновения вспышки.
Напомним, в Европе туристический сезон, который находится в самом разгаре, оказался перед угрозой закрытия. Это связано с тем, что курортные города континента атакуют опасные москиты, переносящие лихорадку Денге.
Также летом активизируются острые кишечные инфекции. Эти заболевания передаются через употребление зараженной пищи или воды при купании в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта.
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