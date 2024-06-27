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Во Львовской области произошла вспышка острой кишечной инфекции — 23 человека госпитализированы

27 июня 2024 12:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции
Пациенты в больнице. Фото иллюстративное: "Громадське"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области произошла вспышка острой кишечной инфекции. Ее зафиксировали в одном из учреждений отдыха.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины в Telegram.

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Вспышка острой кишечной инфекции во Львовской области

По состоянию на вечер 26 июня заболели 23 человека. Они все были госпитализированы. Состояние больных средней тяжести.

Профилактика острых кишечных инфекций
Профилактика острых кишечных инфекций. Фото: t.me/lviv_cdc

Среди симптомов:

  • Общая слабость;
  • повышение температуры тела;
  • боль в животе;
  • тошнота;
  • рвота.

В настоящее время начато эпидрасследование причин и условий возникновения вспышки.

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Пост Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Фото: скриншот

Напомним, в Европе туристический сезон, который находится в самом разгаре, оказался перед угрозой закрытия. Это связано с тем, что курортные города континента атакуют опасные москиты, переносящие лихорадку Денге.

Также летом активизируются острые кишечные инфекции. Эти заболевания передаются через употребление зараженной пищи или воды при купании в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта.

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