У Львівській області зафіксували спалах гострої кишкової інфекції

У Львівській області стався спалах гострої кишкової інфекції — 23 людини госпіталізовані
У Львівській області стався спалах гострої кишкової інфекції. Його зафіксували в одному із закладів відпочинку.
Про це повідомила пресслужба Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України у Telegram.
Спалах гострої кишкової інфекції у Львівській області
Станом на вечір 26 червня захворіли 23 людини. Їх всіх було госпіталізовано. Стан хворих середньої важкості.
Серед симптомів:
- Загальна слабість;
- підвищення температури тіла;
- біль у животі;
- нудота;
- блювота.
Наразі розпочато епідрозслідування причин і умов виникнення спалаху.
Нагадаємо, в Європі туристичний сезон, який перебуває у самому розпалі, опинився перед загрозою закриття. Це пов'язано з тим, що курортні міста континенту атакують небезпечні москіти, що переносять лихоманку Денге.
Також влітку активізуються гострі кишкові інфекції. Ці захворювання передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання в забруднених водоймах, через брудні руки та предмети побуту.
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