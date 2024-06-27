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У Львівській області стався спалах гострої кишкової інфекції — 23 людини госпіталізовані

27 червня 2024 12:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області зафіксували спалах гострої кишкової інфекції
Пацієнти в лікарні. Фото ілюстративне: "Громадське"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області стався спалах гострої кишкової інфекції. Його зафіксували в одному із закладів відпочинку.

Про це повідомила пресслужба Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України у Telegram.

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Спалах гострої кишкової інфекції у Львівській області

Станом на вечір 26 червня захворіли 23 людини. Їх всіх було госпіталізовано. Стан хворих середньої важкості.

Профілактика гострих кишкових інфекцій
Профілактика гострих кишкових інфекцій. Фото: t.me/lviv_cdc

Серед симптомів: 

  • Загальна слабість;
  • підвищення температури тіла;
  • біль у животі;
  • нудота;
  • блювота.

Наразі розпочато епідрозслідування причин і умов виникнення спалаху. 

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Допис Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Європі туристичний сезон, який перебуває у самому розпалі, опинився перед загрозою закриття. Це пов'язано з тим, що курортні міста континенту атакують небезпечні москіти, що переносять лихоманку Денге.

Також влітку активізуються гострі кишкові інфекції. Ці захворювання передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання в забруднених водоймах, через брудні руки та предмети побуту.

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Львівська область
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захворювання
кишкофа інфекція

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