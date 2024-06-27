У Львівській області зафіксували спалах гострої кишкової інфекції

Пацієнти в лікарні. Фото ілюстративне: "Громадське"

У Львівській області стався спалах гострої кишкової інфекції. Його зафіксували в одному із закладів відпочинку.

Про це повідомила пресслужба Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України у Telegram.

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Спалах гострої кишкової інфекції у Львівській області

Станом на вечір 26 червня захворіли 23 людини. Їх всіх було госпіталізовано. Стан хворих середньої важкості.

Профілактика гострих кишкових інфекцій. Фото: t.me/lviv_cdc

Серед симптомів:

Загальна слабість;

підвищення температури тіла;

біль у животі;

нудота;

блювота.

Наразі розпочато епідрозслідування причин і умов виникнення спалаху.

Допис Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Європі туристичний сезон, який перебуває у самому розпалі, опинився перед загрозою закриття. Це пов'язано з тим, що курортні міста континенту атакують небезпечні москіти, що переносять лихоманку Денге.

Також влітку активізуються гострі кишкові інфекції. Ці захворювання передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання в забруднених водоймах, через брудні руки та предмети побуту.