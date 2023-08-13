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Во Львовской области произошел взрыв газа в доме: пострадал мужчина

13 августа 2023 18:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области произошел взрыв газа в доме: пострадал мужчина
Дом, где произошел взрыв газа. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В доме во Львовской области произошел взрыв газа. В результате инцидента травмировался мужчина.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Взрыв газа в доме

"13 августа, в 14:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в результате взрыва газа возник пожар в доме в г. Стебник Дрогобычского района", — говорится в сообщении.

По прибытии на место происшествия пожарных выяснилось, что на момент взрыва газа в доме находился владелец, 1967 года рождения. Его госпитализировали в больницу с ожогами всего тела. В результате инцидента также возник пожар в одной из комнат дома.

В 15:31 пожар уже был ликвидирован.

"В результате взрыва газа повреждены стены на площади 200 кв.м, пол на площади 20 кв.м. Есть угроза разрушения жилого дома", — говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что причины взрыва устанавливаются.

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Дом, где произошел взрыв газа. Фото: ГСЧС
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Дом, где произошел взрыв газа. Фото: ГСЧС
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Дом, где произошел взрыв газа. Фото: ГСЧС
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Дом, где произошел взрыв газа. Фото: ГСЧС
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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в Полтаве вечером 6 августа произошел взрыв в жилом доме. Как оказалось, произошла утечка газа.

Также мы писали, что 22 июня в Киеве произошел мощный взрыв в многоэтажке из-за утечки газа. Есть погибшие и раненые, разрушены до основания несколько квартир.

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