У Львівській області стався вибух газу в будинку: постраждав чоловік

Будинок, в якому стався вибух газу. Фото: ДСНС

У будинку в Львівській області стався вибух газу. Внаслідок інциденту травмувався чоловік.

Про це повідомляє ДСНС.

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Вибух газу в будинку

"13 серпня, о 14:57 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що внаслідок вибуху газу виникла пожежа в будинку у м. Стебник Дрогобицького району", — йдеться у повідомленні.

Після прибуття на місце події вогнеборців з’ясувалось, що на момент вибуху газу в будинку знаходився власник, 1967 року народження. Його госпіталізували до лікарні з опіками всього тіла. Внаслідок інциденту також виникла пожежа в одній з кімнат будинку.

О 15:31 пожежа вже була ліквідована.

"Внаслідок вибуху газу пошкоджено стіни на площі 200 кв.м, підлога на площі 20 кв.м. Є загроза руйнуванню житлового будинку", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що причини вибуху встановлюються.

Будинок, в якому стався вибух газу. Фото: ДСНС

Будинок, в якому стався вибух газу. Фото: ДСНС

Будинок, в якому стався вибух газу. Фото: ДСНС

Будинок, в якому стався вибух газу. Фото: ДСНС

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Полтаві ввечері 6 серпня стався вибух у житловому будинку. Як виявилось, стався витік газу.

Також ми писали, що 22 червня, у Києві стався потужний вибух у багатоповерхівці через витік газу. Є загиблі та поранені, зруйновані вщент декілька квартир.