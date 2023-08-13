У Львівській області стався вибух газу в будинку: постраждав чоловік
У будинку в Львівській області стався вибух газу. Внаслідок інциденту травмувався чоловік.
Про це повідомляє ДСНС.
Вибух газу в будинку
"13 серпня, о 14:57 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що внаслідок вибуху газу виникла пожежа в будинку у м. Стебник Дрогобицького району", — йдеться у повідомленні.
Після прибуття на місце події вогнеборців з’ясувалось, що на момент вибуху газу в будинку знаходився власник, 1967 року народження. Його госпіталізували до лікарні з опіками всього тіла. Внаслідок інциденту також виникла пожежа в одній з кімнат будинку.
О 15:31 пожежа вже була ліквідована.
"Внаслідок вибуху газу пошкоджено стіни на площі 200 кв.м, підлога на площі 20 кв.м. Є загроза руйнуванню житлового будинку", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що причини вибуху встановлюються.
Нагадаємо, у Полтаві ввечері 6 серпня стався вибух у житловому будинку. Як виявилось, стався витік газу.
Також ми писали, що 22 червня, у Києві стався потужний вибух у багатоповерхівці через витік газу. Є загиблі та поранені, зруйновані вщент декілька квартир.