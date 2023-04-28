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Во Львовской области произошла утечка газа: ОВА рассказали про ситуацию

28 апреля 2023 09:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Во Львовской области произошла утечка газа: ОВА рассказали про ситуацию
Утечка газа во Львовской области. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Утечка газа в селе Развадов Стрыйского района Львовской области произошла утечка газа. На утро 28 апреля она была успешно остановлена на утро 28 апреля.

Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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В сообщении говорится, что на место происшествия прибыли специалисты, которые начали восстанавливать газо- и электроснабжение в зонах, где оно было временно отключено. Службы займутся устранением воронок, образовавшихся на месте утечки.

Как сообщил Максим Козицкий, жители, которых было эвакуировано во время происшествия, уже могут вернуться в свои дома. Ситуация находится под контролем профильных специалистов, которые также занимаются выяснением причин утечки газа.

Напомним, что предыдущей ночью, 27 апреля, в селе Развадов произошла авария на газопроводе, в результате которой в некоторых зонах было временно отключено газо- и электроснабжение, а некоторых жителей пришлось эвакуировать. Сотрудники аварийных служб приступили к ликвидации последствий происшествия и уже успешно завершили работу на месте утечки газа.

Напомним, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" сообщили о том, что потребители могут передавать информацию о распределении и потреблении газа по упрощенной процедуре. Налажено полное взаимодействие колл-центров Нафтогаза и Газсети.

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