У Львівській області стався витік газу: ОВА розповіли про ситуацію

Витік газу у Львівській області. Фото: УНІАН

Витік газу в селі Розвадів Стрийського району Львівської області стався витік газу. На ранок 28 квітня її було успішно зупинено на ранок 28 квітня.

Про це повідомляє голова Львівської ОВ Максим Козицький.

Читайте також:

Витік газу у Львівській області

У повідомленні йдеться, що на місце події прибули фахівці, які почали відновлювати газо- та електропостачання у зонах, де воно було тимчасово відключено. Служби займуться усуненням вирв, що утворилися дома витоку.

Як повідомив Максим Козицький, жителі, яких було евакуйовано під час події, вже можуть повернутись до своїх будинків. Ситуація перебуває під контролем профільних фахівців, які займаються з'ясуванням причин витоку газу.

Нагадаємо, що минулої ночі, 27 квітня, в селі Розвадов сталася аварія на газопроводі, внаслідок якої в деяких зонах було тимчасово відключено газо- та електропостачання, а деяких жителів довелося евакуювати. Співробітники аварійних служб розпочали ліквідацію наслідків пригоди і вже успішно завершили роботу на місці витоку газу.

Нагадаємо, що в газопостачальній компанії "Нафтогаз України" повідомили про те, що споживачі можуть передавати інформацію про розподіл та споживання газу за спрощеною процедурою. Налагоджено повну взаємодію кол-центрів Нафтогазу та Газсеті.