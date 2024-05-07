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Во Львовской области судили работника ТЦК за вождение авто под наркотиками

7 мая 2024 10:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области судили работника ТЦК за вождение авто под наркотиками
Судебное заседание. Иллюстративное фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области судили работника территориального центра комплектования, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен с годовым запретом на вождение транспортными средствами.

Об этом говорится в постановлении суда, передает ZAXID.NET во вторник, 7 мая.

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Управление авто под наркотиками

В постановлении суда говорится, что работник РТЦК в Радехове 18 марта 2024 года управлял автомобилем Renault Megane Coupe в Яворове с признаками наркотического опьянения. Мужчина отказался пройти проверку в медучреждении. На военного составили протокол о нетрезвой езде.

В суде работник ТЦК отрицал свою вину в езде под наркотиками. Он говорит, что не прошел медосмотр, ведь спешил. 

Дело рассмотрела судья Наталья Швед, которая исследовала все материалы, в том числе видео с места остановки. На нем видно, как мужчина подтвердил, что накануне употреблял наркотики.

Суд признал работника ТЦК виновным в управлении авто в нетрезвом состоянии и наложил на него штраф в размере 17 тыс. грн, а также запретил управлять транспортными средствами в течение года. Решение суда можно обжаловать.

Напомним, в Черкасской области вынесли приговор 29-летнему жителю Золотоношского района. Мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации.

Также в Черновицкой области вынесли приговор уклонившемуся от мобилизации мужчине. Свой отказ от призыва военнообязанный объяснил тем, что брат-военный дал ему совет "ни в коем случае не идти служить".

суд
наркотики
правосудие
штраф
Львовская область
автомобиль
ТЦК и СП

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