У Львівській області судили працівника ТЦК за водіння авто під наркотиками

Судове засідання. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Львівській області судили працівника територіального центру комплектування, який керував автомобілем у стані наркотичного сп'яніння. Йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень з річною забороною на водіння транспортними засобами.

Про це йдеться у постанові суду, передає ZAXID.NET у вівторок, 7 травня.

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Керування авто під наркотиками

У постанові суду йдеться, що працівник РТЦК у Радехові 18 березня 2024 року керував автомобілем Renault Megane Coupe у Яворові з ознаками наркотичного сп’яніння. Чоловік відмовився пройти перевірку у медзакладі. На військового склали протокол про нетверезу їзду.

У суді працівник ТЦК заперечив свою провину у їзді під наркотиками. Він каже, що не пройшов медогляд, адже поспішав.

Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали, зокрема відео з місця зупинки. На ньому видно, як чоловік підтвердив, що напередодні вживав наркотики.

Суд визнав працівника ТЦК винним у керуванні авто у нетверезому стані та наклав на нього штраф у розмірі 17 тис. грн, а також заборонив керувати транспортними засобами протягом року. Рішення суду можна оскаржити.

Нагадаємо, на Черкащині винесли вирок 29-річному жителю Золотоніського району. Чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації.

Також у Чернівецькій області винесли вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації. Свою відмову від призову військовозобов'язаний пояснив тим, що брат-військовий дав йому пораду "в жодному разі не йти служити".