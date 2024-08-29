На Львовщине обнаружили авто с фальшивыми 54 тысячами долларов на международной трассе

Во Львовской области обнаружили автомобиль с фальшивыми 54 тыс. долларов — что известно
Во Львовской области детективы Бюро экономической безопасности обнаружили автомобиль с фальшивыми 54 тысячами долларов. Транспорт был припаркован на обочине международной трассы Львов — Шегини.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности в Telegram в четверг, 29 августа.
Авто с фальшивыми деньгами
Во время проведения осмотра авто детективы БЭБ обнаружили и изъяли документы:
- свидетельство о регистрации ТС;
- страховые документы;
- доверенности;
- листы;
- счета;
- фактуры;
- банковские чеки.
"Кроме того, во внутренней конструкции под рычагом переключения автоматической коробки передач обнаружена скрытая иностранная валюта с признаками подделки. Детективы Бюро изъяли банкноты номиналом 50 и 100 долларов США на сумму 54 тысячи", — говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование. Детективы исследуют обстоятельства перевозки фальшивой иностранной валюты и устанавливают полный круг причастных к незаконной деятельности. Также назначен ряд судебных экспертиз.
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