На Львовщине обнаружили авто с фальшивыми 54 тысячами долларов на международной трассе

Правоохранители у авто с фальшивыми 54 тыс. долларов. Фото: t.me/esbu_gov_ua

Во Львовской области детективы Бюро экономической безопасности обнаружили автомобиль с фальшивыми 54 тысячами долларов. Транспорт был припаркован на обочине международной трассы Львов — Шегини.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности в Telegram в четверг, 29 августа.

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Во время проведения осмотра авто детективы БЭБ обнаружили и изъяли документы:

свидетельство о регистрации ТС;

страховые документы;

доверенности;

листы;

счета;

фактуры;

банковские чеки.

Детектив БЭБ у авто с фальшивыми 54 тыс. долларов. Фото: t.me/esbu_gov_ua

"Кроме того, во внутренней конструкции под рычагом переключения автоматической коробки передач обнаружена скрытая иностранная валюта с признаками подделки. Детективы Бюро изъяли банкноты номиналом 50 и 100 долларов США на сумму 54 тысячи", — говорится в сообщении.

Фальшивые деньги. Фото: t.me/esbu_gov_ua

По данному факту начато досудебное расследование. Детективы исследуют обстоятельства перевозки фальшивой иностранной валюты и устанавливают полный круг причастных к незаконной деятельности. Также назначен ряд судебных экспертиз.