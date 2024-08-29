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Во Львовской области обнаружили автомобиль с фальшивыми 54 тыс. долларов — что известно

29 августа 2024 19:35
Виктория Козырь - редактор
На Львовщине обнаружили авто с фальшивыми 54 тысячами долларов на международной трассе
Правоохранители у авто с фальшивыми 54 тыс. долларов. Фото: t.me/esbu_gov_ua
Виктория Козырь - редактор

Во Львовской области детективы Бюро экономической безопасности обнаружили автомобиль с фальшивыми 54 тысячами долларов. Транспорт был припаркован на обочине международной трассы Львов — Шегини.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности в Telegram в четверг, 29 августа.

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Во время проведения осмотра авто детективы БЭБ обнаружили и изъяли документы:

  • свидетельство о регистрации ТС;
  • страховые документы;
  • доверенности;
  • листы;
  • счета;
  • фактуры;
  • банковские чеки.
Автомобиль во Львовской области с поддельными деньгами
Детектив БЭБ у авто с фальшивыми 54 тыс. долларов. Фото: t.me/esbu_gov_ua

"Кроме того, во внутренней конструкции под рычагом переключения автоматической коробки передач обнаружена скрытая иностранная валюта с признаками подделки. Детективы Бюро изъяли банкноты номиналом 50 и 100 долларов США на сумму 54 тысячи", — говорится в сообщении.

Поддельные доллары
Фальшивые деньги. Фото: t.me/esbu_gov_ua

По данному факту начато досудебное расследование. Детективы исследуют обстоятельства перевозки фальшивой иностранной валюты и устанавливают полный круг причастных к незаконной деятельности. Также назначен ряд судебных экспертиз.

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