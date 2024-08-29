На Львівщині виявили авто з фальшивими 54 тисячами доларів на міжнародній трасі

Правоохоронці біля авто з фальшивими 54 тис. доларів. Фото: t.me/esbu_gov_ua

У Львівській області детективи Бюро економічної безпеки виявили автомобіль з фальшивими 54 тисячами доларів. Транспорт був припаркований на узбіччі міжнародної траси Львів — Шегині.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки у Telegram у четвер, 29 серпня.

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Під час проведення огляду авто детективи БЕБ виявили та вилучили документи:

свідоцтво про реєстрацію ТЗ;

страхові документи;

довіреності;

листи;

рахунки;

фактури;

банківські чеки.

Детектив БЕБ біля авто з фальшивими 54 тис. доларів. Фото: t.me/esbu_gov_ua

"Крім того, у внутрішній конструкції під важелем перемикання автоматичної коробки передач виявлено приховану іноземну валюту з ознаками підробки. Детективи Бюро вилучили банкноти номіналом 50 та 100 доларів США на суму 54 тисячі", — йдеться у повідомленні.

Фальшиві гроші. Фото: t.me/esbu_gov_ua

За зазначеним фактом розпочато досудове розслідування. Детективи досліджують обставини перевезення фальшивої іноземної валюти та встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Також призначено низку судових експертиз.