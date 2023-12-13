Во Львовской области военнослужащий угрожал священнику — в ТЦК отреагировали

Мужчина в военной форме угрожает священнику. Фото: скриншот с видео

Сетью распространилось видео, на котором можно увидеть, как мужчина в военной форме общается нецензурно со священником. Он ему угрожал и заявлял, если тот не явится в военкомате, то его заберут туда силой, или заберут его сына.

На такой инцидент уже отреагировали во Львовском областном ТЦК и СП.

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Что известно об инциденте

Скорее всего, священник и военный знакомы друг с другом, однако военнослужащий обижен на священнослужителя. По словам военного, недавно он похоронил сына, погибшего на войне.

"Ты до****об. Я если бы мог, то тебя задушил бы", — сказал он священнику, ухватив его за горло.

"Ты моего сына, с*ка, опозорил, п**ар. Ты как его хоронил у меня во дворе, что ты ему говорил — "раб божий". Звание не умел сказать, п***рюга. И не дай бог, ты не приедешь в пятницу в Яворов. Я приеду с пацанами и заберу тебя. Будешь в Яворове, тебе там дадут все. А тут даже не надейся и никого не проси. Ты уже свое съел. Не хочешь ты — я твоего сына заберу, зятя заберу. А ты сиди здесь, шикуй. Я тебе не прощу. Пошел на**, — добавил военнослужащий.

Как известно, такой случай произошел вчера, 12 декабря в селе Дулебы в Стрыйском районе Львовской области.

Реакция областного ТЦК и СП

В свою очередь в ТЦК отметили, что во время оповещения священника для уточнения военно-учетных данных, вмешалось "гражданское лицо в военной форме", которое имеет личное оскорбление на священника.

"В то же время действия военнослужащих ТЦК и СП были правомерными, повестка была выписана заранее. Гражданин (священник), военнообязанный вызывался в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных", — добавили в сообщении.

Скриншот сообщения из Facebook Львовского областного ТЦК и СП

Напомним, ранее на Калиновском рынке в Черновцах заметили пришедших с рейдом работников ТЦК, чтобы раздавать повестки. Очевидцы рассказали, что военные заломили мужчину и он, пытаясь вырваться, упал с лестницы.