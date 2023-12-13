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У Львівській області військовослужбовець погрожував священнику — в ТЦК відреагували

13 грудня 2023 10:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Львівській області військовослужбовець погрожував священнику — в ТЦК відреагували
Чоловік у військовій формі погрожує священнику. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Мережею поширилося відео, на якому можна побачити, як чоловік у військовій формі спілкується нецензурно зі священником. Він йому погрожував та заявляв, якщо той не з'явиться у військкоматі, то його заберуть туди силою, або ж заберуть його сина.

На такий інцидент вже відреагували у Львівському обласному ТЦК та СП.

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Що відомо про інцидент

Швидше за все, священник та військовий знайомі одне з одним, проте військовослужбовець є ображеним на священнослужителя. За словами військового, нещодавно він поховав сина, який загинув на війні.

"Ти до****об. Я якби міг, то тебе задушив би", — сказав він священнику, вхопивши його за горло. 

"Ти мого сина, с*ка, опозорив, п**ар. Ти як його хоронив у мене на подвір'ю, що ти йому казав — "раб божий". Звання не вмів сказати, п***рюга. І не дай бог, ти не приїдеш в п'ятницю в Яворів. Я приїду з пацанами і заберу тебе. Будеш в Яворові, тобі там дадуть все. А тут навіть не надійся і нікого не проси. Ти вже своє з'їв. Не хочеш ти — я твого сина заберу, зятя заберу. А ти сиди тут, шикуй. Я тобі не прощу. Пішов на**й", — додав військовослужбовець.

Як відомо, такий випадок стався вчора, 12 грудня в селі Дуліби, що у Стрийському районі Львівської області.

Реакція обласного ТЦК та СП

Своєю чергою в ТЦК зазначили, що під час оповіщення священника для уточнення військово-облікових даних, втрутилась "цивільна особа у військовій формі", яка має особисту образу на священника. 

"Водночас дії військослужбовців ТЦК та СП були правомірними, повістка була виписана заздалегідь. Громадянин (священник), який є військовозобовʼязаним викликався у ТЦК та СП для уточнення військооблікових даних", — додали у повідомленні. 

вручення повістки священнику
Скриншот допису з Facebook Львівського обласного ТЦК та СП

Нагадаємо, раніше на Калинівському ринку у Чернівцях помітили працівників ТЦК, які прийшли з рейдом, аби роздавати повістки. Очевидиці розповіли, що військкоми заламали чоловіка і він, намагаючися вирватися, впав зі сходів.

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