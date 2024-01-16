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Во Львовской области разоблачили очередную схему побега уклонистов за границу — детали

16 января 2024 18:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во Львовской области разоблачили очередную схему побега уклонистов за границу — детали
Работники ГПСУ при обыске. Фото: Західний кордон
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Оперативники Львовского пограничного отряда совместно с полицией разоблачили организованную преступную группу, которая наладила канал незаконной переправки за границу военнообязанных мужчин. Подозреваемые переправляли уклонистов под видом водителей, осуществляющих перевозку пассажиров.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

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ГПСУ разоблачила схему побега уклонистов за границу

По данным правоохранителей, руководитель компании по международным перевозкам организовал незаконный трансфер для мужчин призывного возраста. Для этого он приобщил троих сообщников, которые искали уклонистов, которые хотели незаконно уехать за границу.

Во Львовской области разоблачили очередную схему побега ухилянцев за границу
Работник ГПСУ проводит допрос. Источник: Facebook Західного кордону

Для этого злоумышленники заключали с ними фиктивные договоры о трудоустройстве, а затем сведения вносились в систему "Шлях". Стоимость зависела от срока пребывания за границей, а выезд из Украины стоил четыре тысячи евро с одного человека.

Во Львовской области разоблачили очередную схему побега ухилянцев за границу
Сотрудники ГПСУ вручают подозрение. Источник: Facebook Західного кордону

В ходе обысков правоохранители изъяли транспорт, мобильные телефоны, компьютеры, печати и штампы, черновые записи и фиктивные документы на трудоустройство.

Подозрение получили четверо фигурантов в совершении уголовного правонарушения по незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Им грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Всем избраны меры предосторожности.

Напомним, что ранее в Закарпатье трое украинцев пытались пересечь границу со Словакией. Они хотели перепрыгнуть заградительный забор.

В то же время оперативники Чопского отряда задержали жителя Ужгородского района, который устроил схему нелегального перемещения через границу. Мужчина предлагал пересечь границу за три тысячи долларов.

граница
Украина
Львовская область
пограничники
уклонисты

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