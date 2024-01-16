У Львівській області викрили чергову схему втечі ухилянтів за кордон — деталі

Працівники ДПСУ під час обшуку. Фото: Західний кордон

Оперативники Львівського прикордонного загону спільно з поліцією викрили організовану злочинну групу, яка налагодила канал незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Підозрювані переправляли ухилянтів під виглядом водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

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За даними правоохоронців, керівник компанії з міжнародних перевезень, організував незаконний трансфер для чоловіків призовного віку. Для цього він долучив трьох спільників, які шукали ухилянтів та хотіли незаконно виїхати за кордон.

Працівник ДПСУ проводить допит. Джерело: Facebook Західного кордону

Для цього зловмисники укладали з ними фіктивні договори про працевлаштування, а далі відомості вносились до системи "Шлях". Вартість залежала від терміну перебування за кордоном, а виїзд з України коштував чотири тисячі євро з однією людини.

Працівники ДПСУ вручають підозру. Джерело: Facebook Західного кордону

Під час обшуків правоохоронці вилучили транспорт, мобільні телефони, комп’ютери, печатки та штампи, чорнові записи та фіктивні документи на працевлаштування.

Підозру отримали четверо фігурантів у вчиненні кримінального правопорушення за незаконним переправленням осіб через державний кордон України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Всім наразі обрано запобіжні заходи.

Нагадаємо, що раніше на Закарпатті троє українців намагалися перетнути кордон зі Словаччиною. Вони хотіли перестрибнути загороджувальний паркан.

Водночас оперативники Чопського загону затримали мешканця Ужгородського району, який влаштував схему нелегального переміщення через кордон. Чоловік пропонував перетнути кордон за три тисячі доларів.