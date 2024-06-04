Во Львовской области разоблачили схему пересечения границы для мужчин

Во Львовской области разоблачили незаконный канал пересечения границы под видом водителей
Во Львовской области разоблачили очередной незаконный канал пересечения границы. Фигуранты предлагали мужчинам покинуть страну, заплатив 10 000 долларов за место второго водителя.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины в Facebook во вторник, 4 июня.
Незаконное пересечение границы
К организации канала причастны двое жителей Львовской области. Им объявлены подозрения и избраны судом меры пресечения — содержание под стражей с залогом.
"По данным правоохранителей, злоумышленники организовывали мужчинам законные основания для пересечения границы. Для этого оформляли их водителями на фирму, которая занимается международными грузовыми перевозками гуманитарной помощи. Данные о лицах как второго водителя вносили в соответствующую базу. Стоимость такой услуги — от 8 000 до 10 000 долларов за одно место", — говорится в сообщении.
Правоохранители провели процессуальные действия по месту жительства фигурантов. Они изъяли мобильные телефоны, деньги, ID-карты иностранного государства с установочными данными украинцев, сим-карты операторов разных стран, черновые записи и тому подобное.
Двум участникам схемы объявили подозрение за незаконную переправку лиц через государственную границу. Фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 181 000 гривен залога каждому. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, на Буковине мужчин, которые будут пытаться незаконно пересечь границу, будут направлять сразу в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Однако это касается тех, кто находится в розыске полиции.
Также пограничники задержали группу из семи мужчин, пытавшихся пересечь границу. Они повредили заградительный забор и двигались к реке Тиса с резиновыми лодками.
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