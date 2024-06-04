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Во Львовской области разоблачили незаконный канал пересечения границы под видом водителей

4 июня 2024 18:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области разоблачили схему пересечения границы для мужчин
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области разоблачили очередной незаконный канал пересечения границы. Фигуранты предлагали мужчинам покинуть страну, заплатив 10 000 долларов за место второго водителя.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины в Facebook во вторник, 4 июня.

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К организации канала причастны двое жителей Львовской области. Им объявлены подозрения и избраны судом меры пресечения — содержание под стражей с залогом.

Правоохранители задерживают фигурантов, предлагавших мужчин пересечь границу
Правоохранители задерживают фигурантов. Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

"По данным правоохранителей, злоумышленники организовывали мужчинам законные основания для пересечения границы. Для этого оформляли их водителями на фирму, которая занимается международными грузовыми перевозками гуманитарной помощи. Данные о лицах как второго водителя вносили в соответствующую базу. Стоимость такой услуги — от 8 000 до 10 000 долларов за одно место", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели процессуальные действия по месту жительства фигурантов. Они изъяли мобильные телефоны, деньги, ID-карты иностранного государства с установочными данными украинцев, сим-карты операторов разных стран, черновые записи и тому подобное.

Задержание фигурантов, организовавших канал переправки мужчин за границу
Правоохранители задерживают фигурантов. Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Двум участникам схемы объявили подозрение за незаконную переправку лиц через государственную границу. Фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 181 000 гривен залога каждому. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Пост Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. Фото: скриншот

Напомним, на Буковине мужчин, которые будут пытаться незаконно пересечь границу, будут направлять сразу в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Однако это касается тех, кто находится в розыске полиции.

Также пограничники задержали группу из семи мужчин, пытавшихся пересечь границу. Они повредили заградительный забор и двигались к реке Тиса с резиновыми лодками.

уклонисты
Львовская область
Нацполиция
деньги
мужчины
граница

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