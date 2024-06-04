У Львівській області викрили схему перетину кордону для чоловіків

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

У Львівській області викрили черговий незаконний канал перетину кордону. Фігуранти пропонували чоловікам покинути країну, заплативши 10 000 доларів за місце другого водія.

Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України у Facebook у вівторок, 4 червня.

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До організації каналу причетні двоє мешканців Львівської області. Їм оголошені підозри та судом обрані запобіжні заходи — тримання під вартою із заставою.

Правоохоронці затримують фігурантів. Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

"За даними правоохоронців, зловмисники організовували чоловікам законні підстави для перетину кордону. Для цього оформляли їх водіями на фірму, яка займається міжнародними вантажними перевезеннями гуманітарної допомоги. Дані про осіб як другого водія вносили до відповідної бази. Вартість такої послуги — від 8 000 до 10 000 доларів за одне місце", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели процесуальні дії за місцем мешкання фігурантів. Вони вилучили мобільні телефони, гроші, ID-карти іноземної країни з установчими даними українців, сім-карти операторів різних країн, чорнові записи тощо.

Правоохоронці затримують фігурантів. Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Двом учасникам схеми оголосили підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Фігурантам обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення 181 000 гривень застави кожному. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Допис Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Буковині чоловіків, які намагатимуться незаконно перетнути кордон, будуть направляти одразу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Однак це стосується тих, хто перебуває у розшуку поліції.

Також прикордонники затримали групу із семи чоловіків, які намагалися перетнути кордон. Вони пошкодили загороджувальний паркан та рухалися до річки Тиса з гумовими човнами.