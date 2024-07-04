Во Львовской области задержали наркодельцов — фигантам объявили подозрения

Задержание наркодельцов. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Во Львовской области правоохранители разоблачили наркодельцов. Они распространяли "каннабис" и "амфетамин".

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook в четверг, 4 июля.

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Правоохранители установили, что 31-летний житель Яворова и 28-летний житель одного из сел Яворивского района сбывали местным жителям наркотические вещества и психотропные средства. За содеянное им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Задержание наркодельцов. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

"Установлено, что дельцы распространяли запрещенные вещества "из рук в руки". Полицейские задокументировали факты сбыта наркотиков и психотропов, а также во время санкционированных обысков обнаружили и изъяли у них вещества, похожие на "каннабис" и "амфетамин", которые были направлены на исследование во Львовский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины", — говорится в сообщении.

Обыск у фигурантов. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Злоумышленникам объявили подозрения в совершении уголовных правонарушений — незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым — лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Вскоре суд изберет злоумышленникам меры пресечения.

Пост полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, правоохранители Киева задержали 38-летнего злоумышленника, который в Оболонском районе города сбывал психотропные вещества. В общей сложности у мужчины обнаружили 41 пакет запрещенных веществ. Пока будет продолжаться следствие, фигурант будет находиться под стражей, ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также шестерых жителей Первомайского района Николаевской области будут судить за организацию схемы сбыта наркотиков, оружия и взрывных устройств. Мужчины действовали по всей территории нашей страны, теперь им грозит заключение.