У Львівській області затримали наркоділків — фігантам оголосили підозри

Затримання наркоділків. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

У Львівській області правоохоронці викрили наркоділків. Вони розповсюджували "канабіс" та "амфетамін".

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у Facebook у четвер, 4 липня.

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Затримання наркоділків у Львівській області

Правоохоронці встановили, що 31-річний мешканець Яворова та 28-річний мешканець одного із сіл Яворівського району збували місцевим жителям наркотичні речовини та психотропні засоби. За скоєне їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.

Затримання наркоділків. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

"Встановлено, що ділки розповсюджували заборонені речовини "з рук в руки". Поліцейські задокументували факти збуту наркотиків і психотропів, а також під час санкціонованих обшуків виявили та вилучили у них речовини, схожі на "канабіс" та "амфетамін", які були скеровані на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України", — йдеться у повідомленні.

Обшук у фігурантів. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Зловмисникам оголосили підозри у вчиненні кримінальних правопорушень — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваним, — позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування. Незабаром суд обере зловмисникам запобіжні заходи.

Допис поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронці Києва затримали 38-річного зловмисника, який в Оболонському районі міста збував психотропні речовини. Загалом у чоловіка виявили 41 пакунок заборонених речовин. Поки триватиме слідство, фігурант перебуватиме під вартою, йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також шістьох мешканців Первомайського району, що на Миколаївщині, будуть судити за організацію схеми збуту наркотиків, зброї та вибухових пристроїв. Чоловіки діяли по всій території нашої країни, тепер їм загрожує ув'язнення.