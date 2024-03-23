Во Львовской области сгорел памятник архитектуры национального значения
В селе Сможе Львовской области в субботу, 23 марта, горела деревянная церковь. В ходе ликвидации огня произошел обвал куполов.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Пожар в церкви
К моменту прибытия спасателей пламя охватило большую часть деревянного здания.
"Существовала угроза опрокидывания возгорания на рядом расположенную деревянную двухъярусную колокольню. Во время ликвидации произошел обвал куполов церкви", — говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован в 12:37. В результате инцидента никто не пострадал. Устанавливаются обстоятельства и причина возникновения пожара.
Известно, что церковь, которая загорелась в селе Сможе, является памятником архитектуры национального значения.
Церковь Святого Архангела Михаила используется совместно громадами УГКЦ и ПЦУ.
Напомним, 20 марта в Киеве произошел пожар в жилом доме, в результате чего есть погибший и пострадавший. Спасатели эвакуировали жителей дома.
Также 20 марта в Харькове произошел большой пожар в складском здании. Горели аэрозольные баллончики с краской.
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