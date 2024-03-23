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Во Львовской области сгорел памятник архитектуры национального значения

23 марта 2024 16:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области сгорел памятник архитектуры национального значения
Пожар в церкви. Фото: t.me/dsns_telegram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В селе Сможе Львовской области в субботу, 23 марта, горела деревянная церковь. В ходе ликвидации огня произошел обвал куполов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Пожар в церкви

К моменту прибытия спасателей пламя охватило большую часть деревянного здания.

Пожар в церкви в селе Сможе Львовской области
Пожар в церкви. Фото: t.me/dsns_telegram

"Существовала угроза опрокидывания возгорания на рядом расположенную деревянную двухъярусную колокольню. Во время ликвидации произошел обвал куполов церкви", — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 12:37. В результате инцидента никто не пострадал. Устанавливаются обстоятельства и причина возникновения пожара.

Пожар в церкви в селе Сможе Львовской области
Спасатели на месте происшествия. Фото: t.me/dsns_telegram

Известно, что церковь, которая загорелась в селе Сможе, является памятником архитектуры национального значения. 

Церковь Святого Архангела Михаила используется совместно громадами УГКЦ и ПЦУ.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 20 марта в Киеве произошел пожар в жилом доме, в результате чего есть погибший и пострадавший. Спасатели эвакуировали жителей дома.

Также 20 марта в Харькове произошел большой пожар в складском здании. Горели аэрозольные баллончики с краской.

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