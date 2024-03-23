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У Львівській області згоріла пам'ятка архітектури національного значення

23 березня 2024 16:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області згоріла пам'ятка архітектури національного значення
Пожежа у церкві. Фото: t.me/dsns_telegram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У селі Сможе Львівської області у суботу, 23 березня, горіла дерев'яна церква. Під час ліквідації вогню відбувся обвал куполів.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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Пожежа у церкві

На момент прибуття рятувальників полум’я охопило більшу частину дерев'яної будівлі.

Пожежа у церкві у селі Сможе Львівської області
Пожежа у церкві. Фото: t.me/dsns_telegram

"Існувала загроза перекидання загоряння на поруч розташовану дерев'яна двоярусну дзвіницю. Під час ліквідації відбувся обвал куполів церкви", — йдеться у повідомленні.

Пожежу ліквідували о 12:37. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі встановлюються обставини та причина виникнення пожежі.

Пожежа у церкві у селі Сможе Львівської області
Рятувальники на місці події. Фото: t.me/dsns_telegram

Відомо, що церква, яка загорілася у селі Сможе, є пам'яткою архітектури національного значення. 

Церква Святого Архангела Михаїла використовується спільно громадами УГКЦ і ПЦУ.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 березня в Києві сталася пожежа в житловому будинку, внаслідок чого є загиблий та постраждалий. Рятувальники евакуювали мешканців будинку.

Також 20 березня у Харкові сталася велика пожежа у складській будівлі. Горіли аерозольні балончики з фарбою.

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ДСНС
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Львівська область
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