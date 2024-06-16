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Во Львовской области женщины пошли в поход и заблудились в лесу

16 июня 2024 18:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области спасли женщин, которые заблудились в лесу
Женщины, заблудившиеся в лесу. Фото: facebook.com/LVIVDSNS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области в воскресенье, 16 июня, три женщины пошли в поход и заблудились в лесу. Горные спасатели уже спасли их.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области в Facebook.

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Женщины заблудились вблизи водопада Гуркало в Стрыйском районе. В ГСЧС рассказали, что они отправились в поход, разбили лагерь на ночлег, а утром поняли, что не знают, куда идти.

Спасатели и спасенные женщины, заблудившиеся в лесу во Львовской области
Спасатели и спасенные женщины. Фото: facebook.com/LVIVDSNS

"К счастью, женщины имели с собой телефоны и смогли связаться со спасателями, сообщив о своей ситуации. Горные спасатели немедленно отправились на поиски. Благодаря их профессионализму женщины были быстро найдены и выведены из леса", — говорится в сообщении.

Во Львовской области в лесу заблудились женщины
Спасатели и спасенные женщины. Фото: facebook.com/LVIVDSNS

Спасатели подчеркнули, что этот случай подчеркивает важность подготовки и осторожности во время походов в горы и леса. Они напомнили несколько ключевых правил безопасности:

  • Перед походом тщательно спланируйте свой маршрут и сообщите спасателям о своих планах;
  • возьмите с собой карту, компас, достаточное количество воды и пищи;
  • всегда берите заряженный телефон.

В ГСЧС призывают всех любителей активного отдыха на природе быть осторожными и всегда соблюдать правила безопасности.

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Пост ГСЧС во Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, в горах на Прикарпатье заблудились 13 туристов. Среди них 12 десятиклассников и один взрослый.

Также этим летом пограничники усилят охрану границы, в частности, на горных участках и в популярных туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Это связано с тем, что уклонисты могут маскироваться под туристов.

Львовская область
спасатели
ГСЧС
горы
лес

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