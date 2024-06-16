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У Львівській області жінки пішли в похід та заблукали в лісі

16 червня 2024 18:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області врятували жінок, які заблукали в лісі
Жінки, які заблукали в лісі. Фото: facebook.com/LVIVDSNS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області у неділю, 16 червня, три жінки пішли в похід та заблукали в лісі. Гірські рятувальники вже врятували їх.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області у Facebook.

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Порятунок жінок, які заблукали в лісі

Жінки заблукали поблизу водоспаду Гуркало у Стрийському районі. У ДСНС розповіли, що вони вирушили в похід, розбили табір на ночівлю, а вранці зрозуміли, що не знають, куди йти. 

Рятувальники та врятовані жінки, які заблукали в лісі у Львівській області
Рятувальники та врятовані жінки. Фото: facebook.com/LVIVDSNS

"На щастя, жінки мали з собою телефони і змогли зв’язатися з рятувальниками, повідомивши про свою ситуацію. Гірські рятувальники негайно вирушили на пошуки. Завдяки їхньому професіоналізму жінки були швидко знайдені та виведені з лісу", — йдеться у повідомленні.

У Львівській області в лісі заблукали жінки
Рятувальники та врятовані жінки. Фото: facebook.com/LVIVDSNS

Рятувальники наголосили, що це випадок підкреслює важливість підготовки та обережності під час походів у гори та ліси. Вони нагадали декілька ключових правил безпеки:

  • Перед походом ретельно сплануйте свій маршрут і повідомте рятувальників про свої плани;
  • візьміть із собою мапу, компас, достатню кількість води та їжі;
  • завжди беріть із собою заряджений телефон.

У ДСНС закликають всіх любителів активного відпочинку на природі бути обережними та завжди дотримуватись правил безпеки.

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Допис ДСНС у Львівській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у горах на Прикарпатті заблукали 13 туристів. Серед них 12 десятикласників та один дорослий. 

Також цього літа прикордонники посилять охорону кордону, зокрема на гірських ділянках та у популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської областей. Це пов'язано з тим, що ухилянти можуть маскуватись під туристів.

Львівська область
рятувальники
ДСНС
гори
ліс

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