У Львівській області врятували жінок, які заблукали в лісі

Жінки, які заблукали в лісі. Фото: facebook.com/LVIVDSNS

У Львівській області у неділю, 16 червня, три жінки пішли в похід та заблукали в лісі. Гірські рятувальники вже врятували їх.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області у Facebook.

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Порятунок жінок, які заблукали в лісі

Жінки заблукали поблизу водоспаду Гуркало у Стрийському районі. У ДСНС розповіли, що вони вирушили в похід, розбили табір на ночівлю, а вранці зрозуміли, що не знають, куди йти.

Рятувальники та врятовані жінки. Фото: facebook.com/LVIVDSNS

"На щастя, жінки мали з собою телефони і змогли зв’язатися з рятувальниками, повідомивши про свою ситуацію. Гірські рятувальники негайно вирушили на пошуки. Завдяки їхньому професіоналізму жінки були швидко знайдені та виведені з лісу", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники та врятовані жінки. Фото: facebook.com/LVIVDSNS

Рятувальники наголосили, що це випадок підкреслює важливість підготовки та обережності під час походів у гори та ліси. Вони нагадали декілька ключових правил безпеки:

Перед походом ретельно сплануйте свій маршрут і повідомте рятувальників про свої плани;

візьміть із собою мапу, компас, достатню кількість води та їжі;

завжди беріть із собою заряджений телефон.

У ДСНС закликають всіх любителів активного відпочинку на природі бути обережними та завжди дотримуватись правил безпеки.

Допис ДСНС у Львівській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у горах на Прикарпатті заблукали 13 туристів. Серед них 12 десятикласників та один дорослий.

Також цього літа прикордонники посилять охорону кордону, зокрема на гірських ділянках та у популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської областей. Це пов'язано з тим, що ухилянти можуть маскуватись під туристів.