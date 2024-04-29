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Во Львовской области змеи покусали двух человек — в каком они состоянии

29 апреля 2024 18:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области змеи покусали двух человек — в каком они состоянии
Змея. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области змеи покусали людей. Пострадавшие находятся в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram в понедельник, 29 апреля.

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"Сейчас в реанимации с диагнозом "укус змеи в области левой руки" находится 52-летний житель с. Залужье Яворивского района. Состояние пострадавшего — тяжелое", — говорится в сообщении.

Еще один пострадавший — 40-летний житель с. Прибужаны Львовского района. Сейчас мужчина находится в больнице с поражениями средней тяжести.  

В ГСЧС подчеркнули, что змеи уже проснулись. Людей призвали соблюдать осторожность.

"Если увидели змею — не делайте резких движений! Подождите пока она отползет. Как правило, змея просто не видит неподвижный объект", — говорится в сообщении.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, весной после спячки просыпаются змеи и начинают расселяться по территории — в этом году их уже заметили в парках Киева. В Украине обитают три вида ядовитых гадюк, укус которых опасен, но в большинстве случаев несмертелен.

Также в Киеве женщина нашла в капоте своего автомобиля змею. Спасатели сейчас ищут хозяев пресмыкающегося и предполагают, что оно могло выползти из аквариума.

больницы
ГСЧС
змеи
Львовская область
опасность

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