У Львівській області змії покусали двох людей — в якому вони стані

Змія. Фото: Pexels

У Львівській області змії покусали людей. Наразі потерпілі перебувають у лікарні.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram у понеділок, 29 квітня.

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Укуси змій в Львівській області

"Наразі в реанімації з діагнозом "укус змії в ділянці лівої руки" знаходиться 52-річний житель с. Залужжя Яворівського району. Стан потерпілого — важкий", — йдеться у повідомленні.

Ще один постраждалий — 40-річний житель с. Прибужани Львівського району. Наразі чоловік перебуває у лікарні з ураженнями середньої важкості.

У ДСНС наголосили, що змії вже прокинулися. Людей закликали бути обережними.

"Якщо побачили змію — не робіть різких рухів! Почекайте, поки вона відповзе. Як правило, змія просто не бачить нерухомий об’єкт", — йдеться у повідомленні.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, навесні зі сплячки прокидаються змії та починають розселятися територією — цього року їх вже помітили в парках Києва. В Україні живуть три види отруйних гадюк, укус яких небезпечний, але в більшості випадків несмертельний.

Також у Києві жінка знайшла у капоті свого автомобіля змію. Рятувальники наразі шукають господарів плазуна та припускають, що він міг виповзти із акваріума.