Отключение света во Львовской области 17 мая

Аварийная бригада. Фото: ДТЭК

Во всех областях Украины в четверг, 16 мая, были введены графики отключения электроэнергии. В то же время во Львовской области в пятницу, 17 мая, в течение дня до 19:00 их применять не планируют.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий в Telegram.

Читайте также:

Графики отключений на Львовщине 17 мая

"С 09:00 до 19:00 17 мая графики почасовых отключений на Львовщине применять не планируют", — говорится в сообщении.

Козицкий объяснил, что это связано со стабилизацией ситуации в энергосистеме ночью. В то же время энергетики отмечают, что благодаря экономному использованию электроэнергии будет существовать большая вероятность, что в дальнейшем отключения будут минимальными.

Скриншот поста Козицкого

Ранее советник премьера Украины Юрий Бойко заявил, что отключения света могут продолжаться до августа-сентября. Тогда ожидается незначительное улучшение в силу разного набора факторов.

Также мы писали, что 15-16 мая в трех областях отключались высоковольтные линии электропередачи.