Відключення світла на Львівщині 17 травня

Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

В усіх областях України у четвер, 16 травня, ввели графіки відключення електроенергії. Водночас на Львівщині у п'ятницю, 17 травня, протягом дня до 19:00 їх застосовувати не планують.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький у Telegram.

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Графіки відключень на Львівщині 17 травня

"З 09:00 до 19:00 17 травня графіків погодинних відключень на Львівщині застосовувати не планують", — йдеться у повідомленні.

Козицький пояснив, що це повʼязано зі стабілізацією ситуації в енергосистемі вночі. Водночас енергетики зазначають, що завдяки ощадливому використанню електроенергії існує велика ймовірність, що надалі відключення будуть мінімальними.

Скриншот допису Козицького

Раніше радник прем'єра України Юрій Бойко заявив, що відключення світла можуть тривати до серпня-вересня. Тоді очікується незначне покращення в силу різного набору факторів.

Також ми писали, що 15-16 травня у трьох областях відключалися високовольтні лінії електропередач.