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У Львівській ОВА назвали години, в які не буде відключень електроенергії

17 травня 2024 09:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Відключення світла на Львівщині 17 травня
Аварійна бригада. Фото: ДТЕК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В усіх областях України у четвер, 16 травня, ввели графіки відключення електроенергії. Водночас на Львівщині у п'ятницю, 17 травня, протягом дня до 19:00 їх застосовувати не планують.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький у Telegram.

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Графіки відключень на Львівщині 17 травня

"З 09:00 до 19:00 17 травня графіків погодинних відключень на Львівщині застосовувати не планують", — йдеться у повідомленні.

Козицький пояснив, що це повʼязано зі стабілізацією ситуації в енергосистемі вночі. Водночас енергетики зазначають, що завдяки ощадливому використанню електроенергії існує велика ймовірність, що надалі відключення будуть мінімальними.

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Скриншот допису Козицького

Раніше радник прем'єра України Юрій Бойко заявив, що відключення світла можуть тривати до серпня-вересня. Тоді очікується незначне покращення в силу різного набору факторів. 

Також ми писали, що 15-16 травня у трьох областях відключалися високовольтні лінії електропередач.

електроенергія
Львівська область
енергосистема
відключення світла
світло
Максим Козицький

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