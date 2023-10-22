Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Церковь св. Андрея в Львове. Фото: Новини.LIVE

Во львовской церкви святого Андрея отменили все светские мероприятия, даже благотворительные. Это произошло из-за скандала с клипом Сергея Жадана и Кристины Соловий.

Об этом сообщил в комментарии журналисту Новини.LIVE Львов один из священников.

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По словам священника, отменили даже благотворительную ярмарку в поддержку ВСУ, которая была запланирована на сегодня, 22 октября.

Объявления о благотворительной ярмарке. Фото: соцсети

"В ближайшее время ничего не будет. Все мероприятия от храма отменили. Это связано со съемками клипа Кристины Соловий", — рассказал он.

Церковь св. Андрея в Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, священнослужители УГКЦ из львовского храма Андрея Первозванного обратились к украинским артистам Сергею Жадану и Кристине Соловий с призывом удалить из YouTube их общий видеоклип на песню "Сердце". По их мнению, он распространяет "антихристианские ценности", хотя сам клип снимался именно там.

Также мы писали, что ранее Сергей Жадан официально развелся с женой на фоне слухов о романе с Кристиной Соловий. После этого пара устроила жаркие объятия на сцене, чем подтвердила слухи о своем романе.