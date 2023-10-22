У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Церква св. Андрія у Львові. Фото: Новини.LIVE

У львівській церкві святого Андрія скасували усі світські заходи, навіть благодійні. Це відбулося через скандал із кліпом Сергія Жадана та Христини Соловій.

Про це повідомив у коментарі журналісту Новини.LIVE Львів один зі священників.

Читайте також:

Заходи в церкві св. Андрія

За словами священника, скасували навіть благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ, який був запланований на сьогодні, 22 жовтня.

Оголошення про благодійний ярмарок. Фото: соцмережі

"Найближчим часом нічого не буде. Всі заходи від храму відмінили. Це пов'язано зі зйомками кліпу Христини Соловій", — розповів він.

Церква св. Андрія у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, священнослужителі УГКЦ із львівського храму Андрія Первозваного звернулися до українських артистів Сергія Жадана та Христини Соловій із закликом видалити з YouTube їхній спільний відеокліп на пісню "Серце". За їхньою думкою, він поширює "антихристиянські цінності", хоча сам кліп знімався саме там.

Також ми писали, що раніше Сергій Жадан офіційно розлучився з дружиною на тлі чуток про роман з Христиною Соловій. Згодом пара влаштувала палкі обійми на сцені, чим підтвердила чутки про свій роман.