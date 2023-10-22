У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій
У львівській церкві святого Андрія скасували усі світські заходи, навіть благодійні. Це відбулося через скандал із кліпом Сергія Жадана та Христини Соловій.
Про це повідомив у коментарі журналісту Новини.LIVE Львів один зі священників.
Заходи в церкві св. Андрія
За словами священника, скасували навіть благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ, який був запланований на сьогодні, 22 жовтня.
"Найближчим часом нічого не буде. Всі заходи від храму відмінили. Це пов'язано зі зйомками кліпу Христини Соловій", — розповів він.
Нагадаємо, священнослужителі УГКЦ із львівського храму Андрія Первозваного звернулися до українських артистів Сергія Жадана та Христини Соловій із закликом видалити з YouTube їхній спільний відеокліп на пісню "Серце". За їхньою думкою, він поширює "антихристиянські цінності", хоча сам кліп знімався саме там.
Також ми писали, що раніше Сергій Жадан офіційно розлучився з дружиною на тлі чуток про роман з Христиною Соловій. Згодом пара влаштувала палкі обійми на сцені, чим підтвердила чутки про свій роман.
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