Во львовских школах введут урок информационной гигиены — с чем это связано

Школьники на уроке. Фото: firtka.if.ua

В школах Львова хотят ввести урок информационной гигиены. Это связано со слухами об увольнении Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Такое предложение инициировал мэр Львова Андрей Садовый.

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Андрей Садовый обратился к руководителю Управления образования Андрею Закалюку с просьбой ввести урок информационной гигиены для школьников.

"Ого! Снова оказалось, что нужно доверять только официальным источникам информации. Прошу руководителя Управления образования Андрея Закалюка ввести урок информационной гигиены для школьников", — говорится в сообщении.

Кроме того, городской голова подчеркнул, что сегодня это такой же вопрос национальной безопасности.

Сообщение Андрея Садового в Telegram. Фото: скриншот

Что известно о ситуации с отставкой Залужного

Напомним, что 29 января по сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности.

На фоне слухов о своем увольнении Залужный опубликовал совместное фото с главой Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой. Украинцы в комментариях выражают признательность и поддержку генералу.

В своем вечернем видеообращении 29 января Президент Украины Владимир Зеленский не сказал ни слова об отставке Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного.

Также украинские СМИ пишут, что Зеленский действительно говорил с Залужным о его увольнении, но Главнокомандующий отказался уходить в отставку по собственному желанию.