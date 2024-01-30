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У львівських школах запровадять урок інформаційної гігієни — з чим це пов'язано

30 січня 2024 09:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У львівських школах запровадять урок інформаційної гігієни — з чим це пов'язано
Школярі на уроці. Фото: firtka.if.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У школах Львова хочуть запровадити урок інформаційної гігієни. Це пов'язано з чутками про звільнення Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного

Таку пропозицію ініціював мер Львова Андрій Садовий

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Урок інформаційної гігієни в школах Львова 

Андрій Садовий звернувся до керівника Управління освіти Андрія Закалюка з проханням запровадити урок інформаційної гігієни для школярів.

"Ого! Знову виявилося, що треба довіряти лише офіційним джерелам інформації. Прошу керівника Управління освіти Андрія Закалюка запровадити урок інформаційної гігієни для школярів", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, міський голова наголосив, що сьогодні це таке ж питання національної безпеки.

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Допис Андрія Садового в Telegram. Фото: скриншот

Що відомо про ситуацію з відставкою Залужного

Нагадаємо, що 29 січня мережею почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади.

На тлі чуток про своє звільнення Залужний опублікував спільне фото з очільником Генерального штабу ЗСУ Сергієм Шапталою. Українці в коментарях висловлюють вдячність та підтримку генералу.

У своєму вечірньому відеозверненні 29 січня Президент України Володимир Зеленський не сказав ні слова щодо відставки Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного.

Також українські ЗМІ пишуть, що Зеленський дійсно говорив із Залужним про його звільнення, але Головнокомандувач відмовився йти у відставку за власним бажанням. 

школи
дезінформація
Львів
Валерій Залужний
Андрій Садовий

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