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Во львовском отеле прогремел взрыв — пострадал мужчина

2 февраля 2025 13:38
Ольга Антоновская - редактор
Взрыв в гостинице во Львове 2 февраля — что известно об инциденте
Полицейские на месте взрыва. Фото иллюстративное: Нацполиция
Ольга Антоновская - редактор

Во Львове в гостинице прогремел взрыв. В результате этого пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает полиция Львовской области в воскресенье, 2 февраля.

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Взрыв в гостинице во Львове

Сообщение об инциденте в гостинице Львова поступило в полицию около полуночи. По предварительной информации, 44-летний львовянин на третьем этаже заведения бросил неизвестное взрывное устройство.

"В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован. Взрывной волной повреждены окна и двери заведения", — добавили в полиции.

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Сообщение полиции о взрыве в гостинице во Львове. Фото: скриншот

По факту хулиганства открыли уголовное производство. Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение взрывного устройства.

Напомним, ранее в результате взрыва гранаты в Одесской области погиб пенсионер. Взрыв прогремел в одном из сел Шабовской громады.

Также мы сообщали, что в центре комплектования в Ровно прогремел взрыв. Из-за этого погиб человек, еще шестеро пострадали.

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