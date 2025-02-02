Взрыв в гостинице во Львове 2 февраля — что известно об инциденте

Полицейские на месте взрыва. Фото иллюстративное: Нацполиция

Во Львове в гостинице прогремел взрыв. В результате этого пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает полиция Львовской области в воскресенье, 2 февраля.

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Взрыв в гостинице во Львове

Сообщение об инциденте в гостинице Львова поступило в полицию около полуночи. По предварительной информации, 44-летний львовянин на третьем этаже заведения бросил неизвестное взрывное устройство.

"В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован. Взрывной волной повреждены окна и двери заведения", — добавили в полиции.

Сообщение полиции о взрыве в гостинице во Львове. Фото: скриншот

По факту хулиганства открыли уголовное производство. Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение взрывного устройства.

Напомним, ранее в результате взрыва гранаты в Одесской области погиб пенсионер. Взрыв прогремел в одном из сел Шабовской громады.

Также мы сообщали, что в центре комплектования в Ровно прогремел взрыв. Из-за этого погиб человек, еще шестеро пострадали.