Взрыв в гостинице во Львове 2 февраля — что известно об инциденте

Во львовском отеле прогремел взрыв — пострадал мужчина
Во Львове в гостинице прогремел взрыв. В результате этого пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает полиция Львовской области в воскресенье, 2 февраля.
Взрыв в гостинице во Львове
Сообщение об инциденте в гостинице Львова поступило в полицию около полуночи. По предварительной информации, 44-летний львовянин на третьем этаже заведения бросил неизвестное взрывное устройство.
"В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован. Взрывной волной повреждены окна и двери заведения", — добавили в полиции.
По факту хулиганства открыли уголовное производство. Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение взрывного устройства.
Напомним, ранее в результате взрыва гранаты в Одесской области погиб пенсионер. Взрыв прогремел в одном из сел Шабовской громады.
Также мы сообщали, что в центре комплектования в Ровно прогремел взрыв. Из-за этого погиб человек, еще шестеро пострадали.
Читайте Новини.LIVE!