Вибух в готелі у Львові 2 лютого — що відомо про інцидент

У львівському готелі пролунав вибух — постраждав чоловік
У Львові в готелі пролунав вибух. Внаслідок цього постраждав чоловік, його госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляє поліція Львівської області у неділю, 2 лютого.
Вибух в готелі у Львові
Повідомлення про інцидент в готелі Львова до поліції надійшло близько опівночі. За попередньою інформацією, 44-річний львів'янин на третьому поверсі закладу кинув невідомий вибуховий пристрій.
"Внаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та двері закладу", — додали в поліції.
За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини вибуху та походження вибухового пристрою.
Нагадаємо, раніше внаслідок вибуху гранати в Одеській області загинув пенсіонер. Вибух пролунав в одному із сіл Шабівської громади.
Також ми повідомляли, що у центрі комплектування у Рівному пролунав вибух. Через це загинула людина, ще шестеро постраждали.
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