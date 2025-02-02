Вибух в готелі у Львові 2 лютого — що відомо про інцидент

Поліцейські на місці вибуху. Фото ілюстративне: Нацполіція

У Львові в готелі пролунав вибух. Внаслідок цього постраждав чоловік, його госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє поліція Львівської області у неділю, 2 лютого.

Читайте також:

Вибух в готелі у Львові

Повідомлення про інцидент в готелі Львова до поліції надійшло близько опівночі. За попередньою інформацією, 44-річний львів'янин на третьому поверсі закладу кинув невідомий вибуховий пристрій.

"Внаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та двері закладу", — додали в поліції.

Повідомлення поліції про вибух в готелі у Львові. Фото: скриншот

За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини вибуху та походження вибухового пристрою.

Нагадаємо, раніше внаслідок вибуху гранати в Одеській області загинув пенсіонер. Вибух пролунав в одному із сіл Шабівської громади.

Також ми повідомляли, що у центрі комплектування у Рівному пролунав вибух. Через це загинула людина, ще шестеро постраждали.