Во Львовском областном перинатальном центре открыли репродуктивное отделение

Новое отделение будет помогать тем, кто не может стать родителями

Это первый перинатальный центр в Украине, где будут применять ВРТ.

Об этом информирует глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий

Новое отделение будет целево помогать тем, кто по разным причинам не может стать родителями. Из областного бюджета на закупку оборудования для нового отделения было направлено почти 13 миллионов гривен.

В перинатальном центре был создан полный цикл оказания помощи супружеским парам — от планирования беременности до родов и сопровождения детей педиатром.

"Львовский областной перинатальный центр является первым в Украине по количеству родов, которые приняли в прошлом году. Спасибо за эффективное лидерство и все усилия, которые вы приложили для создания нового отделения. Желаю крепкого здоровья и вдохновения работникам, которые буквально будут дарить людям надежду. Радуюсь за тех, кто уже вскоре услышит от специалистов Львовского областного перинатального: "Поздравляем, вы в надежде. Все будет хорошо". Для Львовской ОВА и дальше финансирование медицины будет в приоритете, чтобы обеспечивать людей качественными услугами" , — говорится в сообщении

Кроме того, бесплатно обеспечат криоконсервацию и хранение спермы и яйцеклеток наших защитников и защитниц.

Напомним, мы раньше писали как на Одесщине принимали экстренные роды дома . Сообщалось, что 34-летняя женщина стала рожать дома. Медики сделали все возможное, чтобы мать с ребенком были здоровы.

Добавим, что все новорожденные государство обеспечивает пакетами малыша . В таком наборе есть самые необходимые вещи для младенцев и их мам: одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрас, развивающий коврик и игрушки, средства по уходу и гигиены.