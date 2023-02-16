Во Львовском областном перинатальном центре открыли репродуктивное отделение
Это первый перинатальный центр в Украине, где будут применять ВРТ.
Об этом информирует глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий
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Новое отделение будет целево помогать тем, кто по разным причинам не может стать родителями. Из областного бюджета на закупку оборудования для нового отделения было направлено почти 13 миллионов гривен.
В перинатальном центре был создан полный цикл оказания помощи супружеским парам — от планирования беременности до родов и сопровождения детей педиатром.
"Львовский областной перинатальный центр является первым в Украине по количеству родов, которые приняли в прошлом году. Спасибо за эффективное лидерство и все усилия, которые вы приложили для создания нового отделения. Желаю крепкого здоровья и вдохновения работникам, которые буквально будут дарить людям надежду. Радуюсь за тех, кто уже вскоре услышит от специалистов Львовского областного перинатального: "Поздравляем, вы в надежде. Все будет хорошо". Для Львовской ОВА и дальше финансирование медицины будет в приоритете, чтобы обеспечивать людей качественными услугами" , — говорится в сообщении
Кроме того, бесплатно обеспечат криоконсервацию и хранение спермы и яйцеклеток наших защитников и защитниц.
Напомним, мы раньше писали как на Одесщине принимали экстренные роды дома . Сообщалось, что 34-летняя женщина стала рожать дома. Медики сделали все возможное, чтобы мать с ребенком были здоровы.
Добавим, что все новорожденные государство обеспечивает пакетами малыша . В таком наборе есть самые необходимые вещи для младенцев и их мам: одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрас, развивающий коврик и игрушки, средства по уходу и гигиены.