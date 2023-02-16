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У Львівському обласному перинатальному центрі відкрили репродуктивне відділення

16 лютого 2023 13:09
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львівському обласному перинатальному центрі відкрили репродуктивне відділення
Нове відділення допомагатиме тим, хто не може стати батьками
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Це перший перинатальний центр в Україні, де застосовуватимуть ДРТ.

Про це інформує голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький 

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Нове відділення цільово допомагатиме тим, хто з різних причин не може стати батьками. З обласного бюджету на закупівлю обладнання для нового відділення скерували майже 13 мільйонів гривень.

У перинатальному центрі створили повний цикл надання допомоги подружнім парам  —  від планування вагітності до пологів та супроводу дітей педіатром.

"Львівський обласний перинатальний центр є першим в Україні за кількістю пологів, які прийняли минулоріч. Дякую за ефективне лідерство й усі зусилля, яких ви доклали для створення нового відділення. Бажаю міцного здоров’я та натхнення працівникам, які буквально даруватимуть людям надію. Радію за тих, хто уже невдовзі почує від фахівців Львівського обласного перинатального: "Вітаємо, ви при надії. Все буде добре". Для Львівської ОВА і надалі фінансування медицини буде у пріоритеті, щоб забезпечувати людей якісними послугами", — йдеться у повідомленні 

Окрім того, безкоштовно забезпечать кріоконсервацію та зберігання сперми і яйцеклітин наших захисників та захисниць. 

Нагадаємо, ми раніше писали як на Одещині приймали екстрені пологи вдома. Повідомлялося, що 34-річна жінка почала народжувати вдома. Медики зробили все можливе, аби мати з дитиною були здорові. 

Додамо, що всіх новонароджених держава забезпечує пакунками малюка. У такому наборі є найнеобхідніші речі для немовлят та їхніх мам: одяг, пелюшки, підгузки, ковдра, матрац, розвивальний килимок та іграшки, засоби для догляду та гігієни.

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