Во Львовском перинатальном центре умер младенец — родители обвиняют врачей

Львовский перинатальный центр. Фото: ZAXID.NET

Во Львовском перинатальном центре умер младенец. Он был рожден на 34 неделе беременности, а состояние ребенка оценивали как оптимальное.

Об этом пишет ZAXID.NET.

Читайте также:

Смерть младенца в перинатальном центре

В материале говорится, что девочка родилась на 34 неделе беременности, а ее состояние оценили как оптимальное — 7 баллов по шкале Апгар. Однако на четвертый день после рождения ребенок скончался от инфекционного заболевания.

Родители младенца обвиняют врачей в халатности и написали заявление в полицию — там открыли производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей медицинскими работниками.

"Мы убеждены, что в смерти нашего долгожданного ребенка есть вина врачей", — сказала мать ребенка Мария Остапчук.

Она рассказала, что стояла на учете в частной клинике Львова, постоянно сдавала необходимые анализы и проходила УЗ-диагностику по назначению врача. У врача не было никаких оговорок по беременности, ребенок развивался без отклонений.

Мария вспомнила, что на 34 неделе беременности у нее резко поднялось давление и начались отеки, поэтому мать сразу направили во Львовский областной клинический перинатальный центр, где в течение суток 9 декабря сделали кесарево сечение.

"Ребенок родился 7 из 10 баллов по шкале Апгар, самостоятельно дышал и плакал, но поскольку он был недоношен, то его направили в интенсивную терапию для надзора. Меня перевели в интенсивную терапию, чтобы контролировать мое состояние, потому что оно было тяжелым", — рассказала она.

Причина смерти младенца

В течение всего времени врачи уверяли мать, что ребенок стабильный и нужна поддерживающая терапия. А уже 12 декабря матери сообщили, что в желудочном катетере дочери есть небольшие следы крови, но это "ничего страшного".

В тот же день вечером Марию позвали и сказали, что ребенок в критически тяжелом состоянии и не поддается реанимационным мерам.

"Ребенок умер у меня на глазах, это очень психологически травматично для любой женщины", — отметила она.

Женщина была удивлена тем, что после смерти младенца никто из персонала не подошел и не объяснил, почему это произошло.

"У врачей было много версий и все они связаны с тем, что ребенка заразила я, хотя есть много фактов, которые дают четкое понимание, что заражение произошло в больнице", — отметила она.

По заключению судмедэксперта, причиной смерти младенца стал сепсис.

В областной полиции открыли уголовное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей медицинскими работниками, что повлекло тяжкие последствия (ч.2. ст. 140 УКУ). Продолжается расследование.

Напомним, в Одесской области полиция начала уголовные производства по факту смерти двоих детей. В роддоме погиб младенец, а второй мальчик не выжил в результате болезни.

Также мы писали, что полицейские Одесщины начали расследование трагического события в медицинском учреждении Татарбунарской больницы. Там во время родов умерла роженица с младенцем.