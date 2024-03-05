У Львівському перинатальному центрі померло немовля — батьки звинувачують лікарів

Львівський перинатальний центр. Фото: ZAXID.NET

У Львівському перинатальному центрі померло немовля. Воно було народжене на 34 тижні вагітності, а стан дитини оцінювали як оптимальний.

Про це пише ZAXID.NET.

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Смерть немовляти в перинатальному центрі

У матеріалі йдеться, що дівчинка народилася на 34 тижні вагітності, а її стан оцінили як оптимальний — 7 балів за шкалою Апгар. Однак на четвертий день після народження дитина померла від інфекційного захворювання.

Батьки немовляти звинувачують лікарів у недбалості та написали заяву в поліцію — там відкрили провадження за фактом неналежного виконання обов’язків медичними працівниками.

"Ми переконані, що у смерті нашої довгоочікуваної дитини є вина лікарів", — сказала мати дитини Марія Остапчук.

Вона розповіла, що стояла на обліку у приватній клініці Львова, постійно здавала необхідні аналізи й проходила УЗ-діагностику за призначенням лікаря. У лікаря не було жодних застережень щодо вагітності, дитина розвивалася без відхилень.

Марія пригадала, що на 34 тижні вагітності в неї різко піднявся тиск і почалися набряки, тому матір відразу скерували у Львівський обласний клінічний перинатальний центр, де протягом доби 9 грудня зробили кесарів розтин.

"Дитина народилась 7 із 10 балів за шкалою Апгар, самостійно дихала і плакала, але оскільки вона була недоношена, то її скерували в інтенсивну терапію для нагляду. Мене перевели в інтенсивну терапію, щоб контролювати мій стан, бо він був важкий", — розповіла вона.

Причина смерті немовляти

Протягом усього часу лікарі запевняли матір, що дитина стабільна і потрібна підтримуюча терапія. А вже 12 грудня матері повідомили, що у шлунковому катетері доньки є невеликі сліди крові, але це "нічого страшного".

Того ж дня увечері Марію покликали і сказали, що дитина у критично важкому стані і не піддається реанімаційним заходам.

"Дитина померла в мене на очах, це дуже психологічно травматично для будь-якої жінки", — зазначила вона.

Жінка була здивована тим, що після смерті немовляти ніхто з персоналу не підійшов та не пояснив, чому так трапилося.

"У лікарів було багато версій і всі вони повʼязані з тим, що дитину заразила я, хоча є багато фактів, які дають чітке розуміння, що зараження відбулося в лікарні", — зауважила вона.

За висновком судмедексперта, причиною смерті немовляти став сепсис.

В обласній поліції відкрили кримінальне провадження за неналежне виконання обов’язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2. ст. 140 ККУ). Триває розслідування.

Нагадаємо, в Одеській області поліція розпочала кримінальні провадження за фактом смерті двох дітей. В пологовому загинуло немовля, а другий хлопчик не вижив внаслідок хвороби.

Також ми писали, що поліцейські Одещини почали розслідування щодо трагічної події у медичному закладі Татарбунарської лікарні. Там під час пологів померла породілля з немовлям.