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Во Львовском ТЦК умер 50-летний мужчина — что известно

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Дата публикации 19 июня 2025 19:28
В ТЦК на Львовщине умер 50-летний мужчина — что известно
Медики. Фото: УНИАН
Ключові моменти Смерть мужчины в ТЦК

В Стрыйском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки умер 50-летний мужчина. По предварительной информации медиков, у него случился инфаркт.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного ТЦК в Facebook в четверг, 19 июня.

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Смерть мужчины в ТЦК

"17 июня, около 22:30, в помещение Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, полицией был приглашен военнообязанный Науменко Алексей Анатольевич 1975 года рождения. У гражданина отсутствовал военно-учетный документ", — говорится в сообщении.

После начала военного положения мужчина не был в ТЦК ни разу. Отсутствовали сведения о прохождении ВВК. Таким образом, он совершил правонарушение.

А 18 июня, около 00:55, мужчина пожаловался на жгучую боль возле сердца. Военнослужащий ТЦК сразу вызвал скорую помощь, которая прибыла через 12 минут.

"Однако мужчина уже находился в бессознательном состоянии. Реанимационные мероприятия, которые были осуществлены медицинскими работниками, к сожалению, не дали результатов. Причина смерти будет установлена при проведении экспертизы судебно-медицинским экспертом при вскрытии тела. Предварительная версия медиков — инфаркт", — говорится в сообщении.

При осмотре тела мужчины не обнаружено телесных повреждений. Остальные обстоятельства выясняются, назначено служебное расследование.

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Пост Львовского областного ТЦК. Фото: скриншот

Напомним, в парламент подали законопроект об усилении ответственности за "бусификацию".

Ранее в Хмельницкой области мужчина напал на работника ТЦК. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

смерть Львов мобилизация инфаркт ВВК ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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