Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Рецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціУкраїнаКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львівському ТЦК помер 50-річний чоловік — що відомо

У Львівському ТЦК помер 50-річний чоловік — що відомо

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 19:28
У ТЦК на Львівщині помер 50-річний чоловік — що відомо
Медики. Фото: УНІАН
Ключові моменти Смерть чоловіка у ТЦК

У Стрийському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер 50-річний чоловік. За попередньою інформацією медиків, у нього стався інфаркт.

Про це повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК у Facebook у четвер, 19 червня.

Реклама
Читайте також:

Смерть чоловіка у ТЦК

"17 червня, близько 22:30, до приміщення Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, поліцією був запрошений військовозобов’язаний Науменко Олексій Анатолійович 1975 року народження. У громадянина був відсутній військово-обліковий документ", — йдеться у повідомленні.

Після початку воєнного стану чоловік не був у ТЦК жодного разу. Були відсутні відомості про проходження ВЛК. Таким чином, він скоїв правопорушення.

А 18 червня, близько 00:55, чоловік поскаржився на пекучий біль біля серця. Військовослужбовець ТЦК одразу викликав швидку допомогу, яка прибула через 12 хвилин. 

"Однак чоловік уже перебував у непритомному стані. Реанімаційні заходи, які були здійснені медичними працівниками, на жаль, не дали результатів. Причина смерті буде встановлена при проведенні експертизи судово-медичним експертом під час розтину тіла. Попередня версія медиків — інфаркт", — йдеться у повідомленні.

При огляді тіла чоловіка не виявлено тілесних ушкоджень. Решта обставин зʼясовуються, призначено службове розслідування.

null
Допис Львівського обласного ТЦК. Фото: скриншот

Нагадаємо, до парламенту подали законопроєкт щодо посилення відповідальності за "бусифікацію".

Раніше у Хмельницькій області чоловік напав на працівника ТЦК. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. 

смерть Львів мобілізація інфаркт ВЛК ТЦК та СП
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації