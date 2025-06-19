У ТЦК на Львівщині помер 50-річний чоловік — що відомо

Медики. Фото: УНІАН

У Стрийському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер 50-річний чоловік. За попередньою інформацією медиків, у нього стався інфаркт.

Про це повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК у Facebook у четвер, 19 червня.

Реклама

Читайте також:

Смерть чоловіка у ТЦК

"17 червня, близько 22:30, до приміщення Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, поліцією був запрошений військовозобов’язаний Науменко Олексій Анатолійович 1975 року народження. У громадянина був відсутній військово-обліковий документ", — йдеться у повідомленні.

Після початку воєнного стану чоловік не був у ТЦК жодного разу. Були відсутні відомості про проходження ВЛК. Таким чином, він скоїв правопорушення.

А 18 червня, близько 00:55, чоловік поскаржився на пекучий біль біля серця. Військовослужбовець ТЦК одразу викликав швидку допомогу, яка прибула через 12 хвилин.

"Однак чоловік уже перебував у непритомному стані. Реанімаційні заходи, які були здійснені медичними працівниками, на жаль, не дали результатів. Причина смерті буде встановлена при проведенні експертизи судово-медичним експертом під час розтину тіла. Попередня версія медиків — інфаркт", — йдеться у повідомленні.

При огляді тіла чоловіка не виявлено тілесних ушкоджень. Решта обставин зʼясовуються, призначено службове розслідування.

Допис Львівського обласного ТЦК. Фото: скриншот

Нагадаємо, до парламенту подали законопроєкт щодо посилення відповідальності за "бусифікацію".

Раніше у Хмельницькій області чоловік напав на працівника ТЦК. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.