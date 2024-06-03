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Во Львовском ТЦК отреагировали на видео, на котором их сотрудники сбили велосипедиста

3 июня 2024 21:37
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Бригадир София
редактор
Во Львовском ТЦК прокомментировали конфликт 3 июня
Автомобиль ТЦК в кювете. Фото: соцсети
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Самборском районе Львовской области сотрудники ТЦК сбили велосипедиста. В интернете опубликовано видео погони военных за мужчиной на велосипеде. В областном ТЦК уже отреагировали.

Об этом они сообщили на странице в  Facebook в понедельник, 3 июня.

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На видео, что распространяется соцсетями, видно, что пытавшийся сбежать мужчина упал с велосипеда, а автомобиль военных съехал в кювет.

Во Львовском областном ТЦК и СП заявили, что после просьбы военнослужащих РТЦК предъявить документы мужчина начал оскорблять их, употреблять нецензурную лексику и вести себя агрессивно. Сообщается, что он попытался скрыться на велосипеде.

"Военнослужащие, которые были задействованы в группе оповещения, являются участниками боевых действий и на службу в РТЦК переведены из боевых частей. Не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Следовательно, догнали и пытались преградить ему путь. Однако тому удалось сбежать", — отметили в пресс-службе ТЦК.

Там также напомнили, что все граждане призывного возраста обязаны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять по запросу полиции или военнослужащих ТЦК. В ведомстве также подчеркнули, что за уклонение от службы и препятствование работе представителей РТЦК и СП предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее в соцсетях обнародовали видео, где военный якобы ударил женщину в Киеве. Она мешала действиям полиции и работников ТЦК и СП.

Также мы писали, что в сеть попало видео принудительной мобилизации в Одессе мужчины с пороками сердца и умственной отсталостью.

ТЦК и СП
Львовская область
скандал
мобилизация
велосипеды
военные
Львов

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