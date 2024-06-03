У Львівському ТЦК прокоментували конфлікт 3 червня

Автомобіль ТЦК у кюветі. Фото: соцмережі

В Самбірському районі Львівської області співробітники ТЦК збили велосипедиста. В інтернеті опубліковано відео погоні військових за чоловіком на велосипеді. В обласному ТЦК вже відреагували.

Про це вони повідомили на сторінці у Facebook у понеділок, 3 червня.

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Погоня ТЦК за велосипедистом

На відео, що поширюється соцмережами, видно, що чоловік, який намагався втекти, впав з велосипеда, а автомобіль військових з’їхав у кювет.

У Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що після прохання військовослужбовців РТЦК пред’явити документи, чоловік почав ображати їх, вживати нецензурну лексику та поводитися агресивно. Повідомляється, що він спробував втекти на велосипеді.

"Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин. Не впоравшись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти", — зазначили в ТЦК.

Там також нагадали, що всі громадяни призовного віку зобов’язані мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх за запитом поліції або військовослужбовців ТЦК. У відомстві також підкреслили, що за ухилення від служби та перешкоджання роботі представників РТЦК та СП, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Раніше в соцмережах оприлюднили відео, де військовий нібито вдарив жінку у Києві. Вона перешкоджала діям поліції та працівників ТЦК та СП.

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