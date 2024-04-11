Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовском ТЦК призвали вставать на защиту Украины — видео arrow

Во Львовском ТЦК призвали вставать на защиту Украины — видео

11 апреля 2024 15:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львовском ТЦК призвали вставать на защиту Украины — видео
Отрывок из видео. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Львовский территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) призвал военнообязанных вставать на защиту своей Родины. Так, военкомат совместно с Львовским городским советом создали видеоролик с мотивирующим слоганом.

Видео можно посмотреть по ссылке Львовский областной ТЦК и СП.

Читайте также:

Видеоролик Львовского ТЦК

Так, в ролике показали "альтернативную реальность" собеседований мужчин в войско. Слоганом стали изречения:

"Если не вступить в свое войско, придется воевать в чужом. Становись на защиту Украины сегодня!"

Соответствующей видеоработой пытались отрицать спецоперации страны-агрессора, которая в последнее время распространяет материалы, посылом которых является уклонение от мобилизации украинцев.

"Несмотря на то, что видео нацелено прежде всего на мужскую аудиторию, во Львовском ОТЦК рады видеть в рядах ВСУ не только мужчин, но и женщин", — добавили в ТЦК.

Напомним, в Одессе произошел очередной скандал с ТЦК. Во время очередного военного рейда гражданского пытались вывести силой из троллейбуса после того, как он предоставил все документы проверяющим.

Ранее мы писали, что в Одесской области на прошлой неделе произошел очередной скандал: мужчины в военной форме "упаковали" 14-летнего парня в микроавтобус. Позже они узнали о его возрасте и отпустили.

война
ВСУ
военные
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый