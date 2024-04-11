Во Львовском ТЦК призвали вставать на защиту Украины — видео

Отрывок из видео. Фото: скриншот

Львовский территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) призвал военнообязанных вставать на защиту своей Родины. Так, военкомат совместно с Львовским городским советом создали видеоролик с мотивирующим слоганом.

Видео можно посмотреть по ссылке Львовский областной ТЦК и СП.

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Видеоролик Львовского ТЦК

Так, в ролике показали "альтернативную реальность" собеседований мужчин в войско. Слоганом стали изречения:

"Если не вступить в свое войско, придется воевать в чужом. Становись на защиту Украины сегодня!"

Соответствующей видеоработой пытались отрицать спецоперации страны-агрессора, которая в последнее время распространяет материалы, посылом которых является уклонение от мобилизации украинцев.

"Несмотря на то, что видео нацелено прежде всего на мужскую аудиторию, во Львовском ОТЦК рады видеть в рядах ВСУ не только мужчин, но и женщин", — добавили в ТЦК.

Напомним, в Одессе произошел очередной скандал с ТЦК. Во время очередного военного рейда гражданского пытались вывести силой из троллейбуса после того, как он предоставил все документы проверяющим.

Ранее мы писали, что в Одесской области на прошлой неделе произошел очередной скандал: мужчины в военной форме "упаковали" 14-летнего парня в микроавтобус. Позже они узнали о его возрасте и отпустили.