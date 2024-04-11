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У Львівському ТЦК закликали ставати на захист України — відео

11 квітня 2024 15:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Львівському ТЦК закликали ставати на захист України — відео
Уривок з відео. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Львівський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) закликав військовозобов'язаних ставати на захист своєї Батьківщини. Так, військкомат спільно з Львівською міською радою створили відеоролик з мотивуючим слоганом. 

Відео можна подивитися за посиланням Львівський обласний ТЦК та СП. 

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Відеоролик Львівського ТЦК

Так, у ролику показали "альтернативну реальність" співбесід чоловіків до війська. Слоганом стали вислови:

"Якщо не долучитись до свого війська, доведеться воювати у чужому. Ставай на захист України сьогодні!"

Відповідною відеороботою намагались заперечити спецоперації країни-агресора, яка останнім часом поширює матеріали, посилом яких є ухиляння від мобілізації українців. 

"Попри те, що відео націлене насамперед на чоловічу аудиторію, у Львівському ОТЦК раді бачити у лавах ЗСУ не лише чоловіків, а і жінок", — додали у ТЦК. 

Нагадаємо, в Одесі стався черговий скандал з ТЦК. Під час чергового рейду військових цивільного намагались вивести силою з тролейбуса після того, як він надав усі документи перевіряльникам.

Раніше ми писали, що на Одещині минулого тижня стався черговий скандал: чоловіки у військовій формі "запакували" 14-річного хлопця у мікроавтобус. Пізніше вони дізналися про його вік та відпустили.

війна
ЗСУ
військові
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП

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