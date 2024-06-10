В университете Львова восстановили исторические рисунки на потолке и стенах

Росписи на стенах. Фото: ZAXID.net

Во Львовском университете имени Ивана Франко возобновили росписи в аудитории 26 географического факультета. Ранее в этом помещении была греко-католическая семинария и Богословская академия, ректором которой был Иосиф Слепой.

Об этом пишет ZAXID.net в понедельник, 10 июня.

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Так, возобновлением росписей занимались специалисты реставрационной мастерской "Гарда". Ее основательница Ирина Гирна рассказала, что о росписях на потолке было известно раньше, а на стене их нашли уже во время реставрации — там изображен престол, над которым расположена виноградная лоза, чаша и глаз в треугольнике — последняя деталь является символом триединого Бога.

Росписи на потолке. Фото: ZAXID.net

Известно, что до Второй мировой войны в здании университета находилась греко-католическая семинария и Богословская академия. Церковь при семинарии расписывал художник Петр Холодный, а стены аудиторий — художники, среди которых был Павел Ковжун.

Внизу, вероятно, были изображены кивот или символы евхаристии, которые во время Советского Союза уничтожили и на этом месте сделали нишу, а стены и потолок перебелили.

Реставратор объяснила, что когда-то в этой аудитории учились будущие священники, поэтому здесь изобразили евхаристические символы. Во время восстановления изображения художники нашли год — сентябрь 1937 года.

"Подписи автора мы не нашли. Но этот год отверг догадки, что это росписи Петра Холодного, потому что он уже в это время умер. У нас есть гипотеза, что аудиторию расписывали четыре художника — Павел Ковжун, Святослав Гордынский, Ярослава Музыка и Михаил Осинчук", — сказала Гирно.

По ее мнению, вероятнее всего, автором все же является Павел Ковжун, но документального подтверждения этому нет. Аналогично считает искусствовед, профессор Львовской академии искусств Роман Яцив.

"Этот художественно-сакральный комплекс крайне важен для украинцев и всей истории XX в. Таких памятников монументальной живописи в творчестве Павла Ковжуна, который был доминирующей фигурой при создании этого ансамбля, почти нет", — поделился эксперт.

На потолке помещения размещены гроздья винограда, изображения святого Духа и птицы с сине-желтыми крыльями — это украинский модернизм, который возродили митрополит Андрей Шептицкий с Иосифом Слепым.

Стена в память о Николае Назаруке. Фото: ZAXID.net

Известно, что восстановление росписей спонсировал предприниматель Юрий Назарук в память своего отца Николая Назарука, который был профессором и доктором географических наук и когда-то работал на географическом факультете.

Реставрированные росписи помещения представили в день его рождения — 10 июня.

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