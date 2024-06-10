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У Львівському університеті відреставрували унікальні історичні фрески — фото

10 червня 2024 19:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В університеті Львова відновили історичні малюнки на стелі та стінах
Розписи на стінах. Фото: ZAXID.net
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львівському університеті імені Івана Франка відновили розписи в аудиторії 26 географічного факультету. Раніше в цьому приміщенні була греко-католицька семінарія та Богословська академія, ректором якої був Йосиф Сліпий. 

Про це пише ZAXID.net у понеділок, 10 червня.

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Відновлення розписів в університеті Львова

Так, відновленням розписів займалися фахівці реставраційної майстерні "Гарда". Її засновниця Ірина Гірна розповіла, що про розписи на стелі було відомо раніше, а на стіні їх знайшли вже під час реставрації — там зображений престол, над яким розміщена виноградна лоза, чаша та око у трикутнику — остання деталь є символом триєдиного Бога.

У Львові відновили розписи в університеті
Розписи на стелі. Фото: ZAXID.net

Відомо, що до Другої світової війни у будівлі університету була греко-католицька семінарія та Богословська академія. Церкву при семінарії розписував художник Петро Холодний, а стіни аудиторій — художники, серед яких був Павло Ковжун.

Внизу, ймовірно, був зображений кивот чи символи євхаристії, які в час Радянського Союзу знищили та на цьому місці зробили нішу, а стіни і стелю перебілили. 

Реставраторка пояснила, що колись у цій аудиторії навчались майбутні священники, тому тут зобразили євхаристійні символи. Під час відновлення зображення художники відшукали рік — вересень 1937 року.

"Підпису автора ми не знайшли. Але цей рік відкинув здогади, що це розписи Петра Холодного, бо він вже на цей час помер. У нас є гіпотеза, що аудиторію розписували чотири художники — Павло Ковжун, Святослав Гординський, Ярослава Музика і Михайло Осінчук", — сказала Гірна.

На її думку, найімовірніше автором все ж є Павло Ковжун, але документального підтвердження цьому немає. Аналогічно вважає мистецтвознавець, професор Львівської академії мистецтв Роман Яців.

"Цей мистецько-сакральний комплекс є вкрай важливий для українців і всієї історії XX ст. Таких пам’яток монументального малярства у творчості Павла Ковжуна, який був домінуючою фігурою при створенні цього ансамблю, майже немає", — поділився експерт.

На стелі приміщення розміщені грона винограду, зображення святого Духа і птахи зі синьо-жовтими крилами — це український модернізм, який відроджував митрополит Андрей Шептицький з Йосифом Сліпим.

У Льові підприємець профінансував відновлення розписів в університеті
Стіна в пам'ять про Миколу Назарука. Фото: ZAXID.net

Відомо, що відновлення розписів заспонсорував підприємець Юрко Назарук в пам’ять про свого батька Миколи Назарука, який був професором та доктором географічних наук й колись працював на географічному факультеті.

Реставровані розписи приміщення презентували у день його народження — 10 червня.

Нагадаємо, у Києві судитимуть власника компанії, що ремонтувала укриття в одному з університетів.

Також ми писали, що внаслідок війни в Україні деяким закладам вищої освіти зменшать фінансування.

художники
навчання
Львів
реставрація

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