Во Львове 15 человек отравились в местных кафе

Еда в ресторане. Фото: pixabay

Накануне, 12 июня, во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализированы 15 человек, среди них двое детей. Предварительный диагноз больных: "острая кишечная инфекция" и "бактериальная кишечная инфекция".

Об этом сообщила Национальная полиция во Львовской области.

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Причина отравления

Пациенты сообщили, что питались во львовских кафе. Чем могли отравиться посетители, пока неизвестно. Причину массового отравления пытаются установить специалисты соответствующих служб.

"На оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в одну из львовских больниц с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" доставлены пять львовян — четыре взрослых и один ребенок. Как предварительно установили сотрудники отдела полиции №2 Львовского районного управления полиции №2, госпитализированные граждане в разное время питались в одном из кафе, расположенном на проспекте Червоной Калины во Львове. Состояние пациентов стабильное", — говорится в сообщении.

В полиции сообщают, что по этим фактам следователи территориальных подразделений полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Санкция статьи предусматривает наказание — штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, мы ранее писали, что специалисты Госпотребслужбы предупреждают украинцев о появлении на рынках и магазинах опасного продукта. Речь идет о ввозе брокколи, обработанной вредным для здоровья препаратом.

Ранее мы писали, что в Украине повысились цены на овощи в супермаркетах. Речь идет о картофеле, капусте, моркови, свекле и луке.

Кроме того, ранее специалисты назвали продукты, замедляющие работу клеток, что приводит к преждевременному старению.