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У Львові 15 людей отруїлись у місцевих кафе

13 червня 2023 14:45
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові 15 людей отруїлись у місцевих кафе
Їжа в ресторані. Фото: pixabay
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Напередодні, 12 червня, до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізовано 15 осіб, серед них двоє дітей. Попередній діагноз хворих: "гостра кишкова інфекція" та "бактеріальна кишкова інфекція".

Про це повідомила Національна поліція у Львівській області.

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Причина отруєння

Пацієнти повідомили, що харчувалися у львівських кафе. Чим могли отруїтися відвідувачі, наразі невідомо. Причину масового отруєння намагаються встановити спеціалісти відповідних служб.

"На оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що до однієї з львівських лікарень з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція" доставлено п’ятьох львів’ян — чотирьох дорослих та одну дитину. Як попередньо встановили співробітники відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2, госпіталізовані громадяни в різний час харчувались в одному з кафе, розташованому на проспекті Червоної Калини у Львові. Стан пацієнтів стабільний", — йдеться у повідомленні.

У поліції повідомляють, що за цими фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Санкція статті передбачає покарання  — штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

Нагадаємо, ми раніше писали, що фахівці Держспоживслужби попереджають українців про появу на ринках та в магазинах небезпечного продукту. Йдеться про ввезення броколі, обробленої шкідливим для здоров'я препаратом.

Раніше ми писали, що в Україні підвищилися ціни на овочі у супермаркетах. Йдеться про картоплю, капусту, моркву, буряк та цибулю.

Окрім того, раніше фахівці назвали продукти, які уповільнюють роботу клітин, що призводить до передчасного старіння.

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