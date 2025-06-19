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Во Львове 16-летний парень посмертно спас жизни трех человек

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Дата публикации 19 июня 2025 17:12
Во Львове 16-летний парень посмертно спас жизни трех человек — что известно
Операция по трансплантации во Львове. Фото: Первое медицинское объединение Львова
Ключові моменти Как парень спас жизни людей

Во Львове 16-летний юноша, который погиб в серьезном дорожно-транспортном происшествии, посмертно стал донором. Благодаря этому спас жизнь трем людям — двум детям и женщине.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

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Как парень спас жизни людей

Юноша попал в аварию на прошлой неделе и получил травмы, несовместимые с жизнью. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но на третий день констатировали смерть мозга. Несмотря на трагедию, семья парня дала согласие на посмертное донорство.

Благодаря этому согласию специалисты центра трансплантологии пересадили почки двум детям и печень 31-летней женщине.

15-летняя Диана из Ивано-Франковска, которая длительное время проходила гемодиализ из-за хронического гломерулонефрита, получила второй шанс на полноценную жизнь — первая донорская почка вышла из строя из-за аутоиммунного заболевания. Сейчас новая почка функционирует успешно.

4-летний Тихон из Днепра, который имел врожденный порок развития мочевыделительной системы, стал самым молодым пациентом во Львове, которому пересадили почку. Теперь мальчик больше не нуждается в перитонеальном диализе.

31-летняя женщина, которая имела первичный билиарный цирроз — тяжелое хроническое аутоиммунное заболевание печени — успешно перенесла трансплантацию и готовится к выписке.

В медицинском объединении отметили, что это уже второй случай посмертного донорства ребенка в центре трансплантологии Львова.

Во Львове 16-летний парень посмертно спас жизни трех человек - фото 1
Пациенты во Львове. Фото: city-adm.lviv
Во Львове 16-летний парень посмертно спас жизни трех человек - фото 2
Процесс трансплантации органов. Фото: city-adm.lviv

Напомним, что в Украине существенно увеличилось количество доноров крови. Несмотря на сложные условия войны, национальная система обеспечения крови оперативно и эффективно приспособилась к новым вызовам.

Кроме того, в Черкассах врачи сделали пересадку сердца пациенту. Медики использовали новую технологию охлаждения при транспортировке.

ДТП Львов трансплантация органов донор жизнь
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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