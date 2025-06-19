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Головна Львів У Львові 16-річний хлопець посмертно врятував життя трьох людей

У Львові 16-річний хлопець посмертно врятував життя трьох людей

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Дата публікації: 19 червня 2025 17:12
У Львові 16-річний хлопець посмертно врятував життя трьох людей — що відомо
Операція з трансплантації у Львові. Фото: Перше медичне об'єднання Львова
Ключові моменти Як хлопець врятував життя людей

У Львові 16-річний юнак, який загинув у серйозній дорожньо-транспортній пригоді, посмертно став донором. Завдяки цьому врятував життя трьом людям — двом дітям та жінці.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

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Як хлопець врятував життя людей

Юнак потрапив у аварію минулого тижня та отримав травми, які несумісні з життям. Лікарі боролися за його життя до останнього, але на третій день констатували смерть мозку. Незважаючи на трагедію, родина хлопця дала згоду на посмертне донорство.

Завдяки цій згоді спеціалісти центру трансплантології пересадили нирки двом дітям та печінку 31-річній жінці.

15-річна Діана з Івано-Франківська, яка тривалий час проходила гемодіаліз через хронічний гломерулонефрит, отримала другий шанс на повноцінне життя — перша донорська нирка вийшла з ладу через аутоімунне захворювання. Наразі нова нирка функціонує успішно.

4-річний Тихон із Дніпра, який мав вроджену ваду розвитку сечовидільної системи, став наймолодшим пацієнтом у Львові, якому пересадили нирку. Тепер хлопчик більше не потребує перитонеального діалізу.

31-річна жінка, яка мала первинний біліарний цироз — важке хронічне аутоімунне захворювання печінки — успішно перенесла трансплантацію і готується до виписки.

У медичному об’єднанні зазначили, що це вже другий випадок посмертного донорства дитини у центрі трансплантології Львова. 

У Львові 16-річний хлопець посмертно врятував життя трьох людей - фото 1
Пацієнти у Львові. Фото: city-adm.lviv
У Львові 16-річний хлопець посмертно врятував життя трьох людей - фото 2
Процес трансплантації органів. Фото: city-adm.lviv

Нагадаємо, що в Україні суттєво збільшилася кількість донорів крові. Незважаючи на складні умови війни, національна система забезпечення крові оперативно та ефективно пристосувалася до нових викликів.

Крім того, у Черкасах лікарі зробили пересадку серця пацієнту. Медики використали нову технологію охолодження при транспортуванні.

ДТП Львів трансплантація органів донор життя
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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